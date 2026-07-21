Juve in Attacco per il Dibu: Martinez Pronto a Intervenire con l’Aston Villa per Facilitare la Trattativa

Un portiere campione del mondo che bussa alla porta giusta, una società che cerca carisma tra i pali e una trattativa che potrebbe sbloccarsi con un gesto personale: il viaggio della Juve verso Dibu Martínez ha il passo delle storie che, nel calcio, scaldano gli stadi e dividono i bar.

La Juve si muove forte

Cerca un numero uno con presenza, mani ferme e voce grossa nell’area. Cerca un leader che non si limiti a parare. E il profilo di Dibu Martínez, il portiere argentino che vive di adrenalina e partite calde, aderisce bene alla sagoma che a Torino hanno in testa.

Il profilo di Martínez

Qui i contorni sono già nitidi. Martínez ha vinto il Mondiale 2022, ha trascinato la sua Nazionale argentina nei rigori più tesi e ha messo trofei in bacheca, incluso il riconoscimento di miglior portiere dell’anno. A livello di club, con l’Aston Villa ha alzato l’asticella: rendimento costante, personalità, piede educato quanto basta per l’uscita pulita dal basso. Sul dato secco, i numeri raccontano stagioni con diverse partite chiuse senza gol subiti e un impatto stabile in Premier League: dati verificabili, che parlano per lui.

Perché proprio Dibu per la Juve

La Juve vuole un portiere capace di reggere l’urto delle grandi notti europee. L’orizzonte è la Champions League, dove la differenza spesso la fanno due mani al 92’. Martínez porta in dote una cosa rara: la gestione dei momenti. Sa tirare il fiato alla squadra quando il campo scotta. Sa allungare il tempo, accorciarlo, piegarlo al risultato. È quello che a Torino chiamano peso specifico.

Il fattore pratico

C’è anche un fattore pratico. L’argentino, classe 1992, è nel pieno. Non è più una promessa, non è ancora in fase calante. Sceglierlo significa chiedere impatto immediato e affidabilità di medio termine. Il gruppo ne guadagna gerarchie chiare. L’Allianz, in certe sere, ne guadagna un battito diverso.

Le variabili della trattativa

Qui la novità: indiscrezioni insistenti raccontano che Martínez sarebbe pronto a intervenire in prima persona con l’Aston Villa per facilitare la trattativa. Non si parla di rotture o forzature, ma di un confronto diretto: chiarire ambizioni, valutare una cifra “ragionevole”, sondare una finestra di uscita senza strappi. In Inghilterra succede: il giocatore mette la faccia, il club ascolta, si cerca una linea che non scontenti nessuno.

Il nodo economico

Resta un nodo economico. L’ingaggio dell’argentino è alto per gli standard della Serie A e il cartellino, senza clausola ufficiale, dipende dall’asta potenziale. Se la Juve spingerà, dovrà portare un’offerta ordinata e sostenibile. Dall’altro lato, la forza negoziale di chi in Inghilterra gioca e vince resta significativa: l’Aston Villa è progetto serio, con prospettiva europea.

Quanto vale un portiere come Martínez

E allora la domanda è semplice, quasi domestica: quanto vale, per una squadra che vuole tornare a dominare, la sensazione di essere coperti ogni volta che il pallone vola alto? Immaginate una sera di vento a Torino, guanti scuri che schiaffeggiano il cross al 94’, stadio che esplode. È in quella frazione di secondo che una trattativa si giustifica, un investimento prende forma, e un portiere diventa casa.