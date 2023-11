Icardi farà da chioccia a Raspadori: Napoli, è rivoluzione

Il Napoli si prepara alla rivoluzione, generata dalla cessione di Osimhen: pronto Icardi per far da chioccia a Raspadori

Rivoluzione Napoli. Dopo lo scudetto vinto e in attesa di capire quel che accadrà in questa stagione, iniziata non nel migliore dei modi con Garcia in panchina, Aurelio De Laurentiis già si proietta al futuro.

Lo fa partendo da un possibile addio: quello di Victor Osimhen. Il bomber nigeriano sembrava potesse andare via già quest’estate, con l’Arabia e la Premier che hanno provato a strapparlo agli azzurri. Alla fine non se n’è fatto nulla, ma nulla è accaduto anche sul fronte rinnovo ed allora immaginare un suo addio in estate non è certo fantamercato.

La cessione del capocannoniere dello scorso campionato porterà però nelle casse dei partenopei una cifra importante. De Laurentiis quest’estate ha detto no a 120 milioni, ma non è detto che – con un anno soltanto alla scadenza del contratto – possano tornare ad esserci offerte del genere. Di certo, la cessione di Osimhen frutterà al Napoli una cifra molto importante: si parte da un minimo di 70-80 milioni, ma è molto probabile che si arrivi ad un incasso a tre cifre.

Ecco allora che si cerca l’eventuale alternativa al nigeriano con una vecchia conoscenza della Serie A che potrebbe essere l’uomo giusto: Mauro Icardi.

Calciomercato Napoli, Icardi con Raspadori per sostituire Osimhen

Il bomber argentino è letteralmente rinato in Turchia con la maglia del Galatasaray. Sono già 15 i gol in stagione con 18 presenze all’attivo, una media realizzativa fenomenale che rende l’ex Inter e Psg un nome nuovamente appetibile per il nostro campionato.

Il Napoli potrebbe così decidere di riportarlo in Serie A, per affiancarlo a Raspadori che diventerebbe il perno dell’attacco azzurro con l’addio di Osimhen. Oltre a Simeone, servirebbe un’altra punta centrale che non faccia troppi problemi a stare anche in panchina e Icardi, pur di tornare in Italia, potrebbe accettare un ruolo non da prima donna.

Del resto a trent’anni avrebbe l’occasione di rientrare in uno dei campionati big d’Europa e questo aspetto potrebbe convincerlo a dire di sì. Un affare che consentirebbe al Napoli anche di risparmiare buona parte dell’incasso Osimhen, da destinare poi al rinforzare la rosa in altri reparti.

Dalla difesa che, privata di Kim, ha bisogno di un innesto di spessore, al centrocampo che a fine stagione potrebbe perdere Zielinski. Il piano insomma sarebbe ideale per rivoluzionare il Napoli senza abbassare la qualità della rosa. Via Osimhen, Raspadori titolare e Icardi pronto a dimostrare che non ha dimenticato come si fa gol anche in Serie A.