De Paul può tornare in Serie A: contatti vivi, ecco dove giocherà

Via dall’Atletico Madrid, per la nuova occasione in Serie A, dopo il passato vissuto all’Udinese.

Questa volta in una big perché, nulla togliendo all’Udinese, De Paul ha sempre manifestato voglia di affermarsi in un top club e da quando è andato all’Atletico Madrid – giocando o meno, considerando i suoi alti e bassi sulla titolarità nel centrocampo del Colchoneros – è entrato nel giro della Nazionale argentina e non ne è più uscito, giocando assieme a Lionel Messi, cambiando per sempre la storia della sua Argentina col Mondiale vinto.

Rodrigo De Paul potrebbe, in ogni caso, lasciare l’Atletico Madrid per giocare in Serie A. E in Serie A troverebbe un club in lotta per lo Scudetto, con un club che deve urgentemente rinforzare il proprio organico, specie a centrocampo.

Calciomercato, De Paul in Serie A: può tornare già a gennaio

Può tornare già a gennaio, ma tutto dipenderà dalle volontà sia dell’Atletico Madrid di cederlo, sia del club di Serie A che dovrà spingersi verso una proposta economica importante.

Perché seppur vero che l’Atletico possa fare a meno del centrocampista argentino, che gradirebbe il ritorno in Italia dopo gli anni vissuti a Udine, sicuramente a Madrid nessuno ha voglia di svenderlo, calando le proprie pretese economiche.

Contatti e summit ci sono stati, precisamente con la Juventus, che mette Rodrigo De Paul in cima alla lista dei desideri per il calciomercato a gennaio. Giuntoli e i suoi sono a lavoro e, oltre alla situazione già raccontata con Phillips, c’è da monitorare la notizia che arriva precisamente dai colleghi di Tuttosport.

Mercato Juventus, De Paul a gennaio: come Vlahovic, Giuntoli costretto

Secondo quanto riportato dal quotidiano piemontese, la Juventus avrebbe le idee chiare: a gennaio dovrà arrivare un centrocampista. E questa volta nessuna soluzione temporanea, un acquisto del livello di Dusan Vlahovic per intendersi, dove la Juventus andò ad investire in quello di gennaio che, di solito, è un mercato appunto di “riparazione” e nient’altro. Ma la Juventus, per riparare i disastri dovuti a squalifiche e sentenze, tra doping e calcioscommesse, dovrà investire. E la Juventus è pronta a farlo a cifre importanti, per il gran colpo di Rodrigo De Paul a gennaio.

Ultime Juventus, De Paul il primo nome: l’alternativa sempre legata all’Udinese

Oltre all’ex Udinese, la Juventus valuta anche un attuale giocatore dei friulani. Perché, se non dovesse arrivare il colpo De Paul, la Juve virerà su Samardzic, che pure non ha un valore di mercato bassissimo.