Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma: torna un pupillo di Allegri

La Juventus è molto attenta alle vicende di calciomercato che si possono sviluppare prossimamente: ecco il colpo a centrocampo.

I bianconeri sono al centro di una rivoluzione importante per il futuro. Massimiliano Allegri ha chiesto alla dirigenza miglioramenti già per gennaio perché la stagione sta diventando sempre più importante. Gli obiettivi sono di grande livello e sarà fondamentale riuscire a costruire una squadra sempre più forte e capace di raggiungere obiettivi importanti.

Il calciomercato della Juve può regalare sorprese inaspettate, soprattutto a centrocampo, dove mancano calciatori per via della squalifica di Pogba e Fagioli.

Calciomercato Juventus, torna il pupillo di Allegri

La Juventus ha in mente di costruire una squadra sempre più forte per il futuro. La rosa di Massimiliano Allegri è già a un livello molto alto ma ha bisogno di ulteriori miglioramenti per far sì che si possano raggiungere tutti gli obiettivi stagionali. In questo momento il ritorno in Champions League è di vitale importanza per dare una spinta ai bilanci e un modo per agire meglio anche sul mercato.

Giuntoli e Manna, però, stanno anche valutando nomi di qualità e a basso costo che possono fare anche bene alle casse societarie.

Secondo le ultime notizie, la Juventus sta prendendo in considerazione il ritorno di un pupillo di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juve: torna Arthur per il centrocampo?

Il centrocampo della Juventus ha bisogno di miglioramenti di un certo livello per poter puntare a obiettivi sempre più importanti. I bianconeri hanno perso Fagioli e Pogba per squalifica e già a gennaio avranno modo di migliorare la rosa e completarla a dovere.

A giugno, però, possono esserci dei colpi a sorpresa che possono far felice anche Allegri per il futuro, con Arthur che potrebbe tornare alla base dopo il prestito alla Fiorentina. Il suo agente, Federico Pastorello, ha parlato a TMW del futuro del suo assistito.

“Ero certo che alla Fiorentina avrebbe fatto bene, soprattutto per le qualità del gioco di Italiano che sono perfette per come Arthur interpreta il suo ruolo”.

Arthur – Juventus: la Fiorentina pensa al riscatto

“C’è un diritto di riscatto ma non lo considero neanche tanto“, svela l’agente di Arthur ai microfoni di TMW.

Non è da escludere, però, un ritorno di Arthur alla Juventus perché “il diritto di riscatto era stato messo per dare l’opportunità alla Fiorentina di pensare di acquistarlo ma Arthur ha un contratto molto oneroso e ci sono delle problematiche. Sta bene a Firenze ma non escludo alcun tipo di scenario a fine stagione“.

Il contratto di Arthur potrebbe essere difficile da sostenere per la Fiorentina e per questo motivo potrebbe far ritorno in bianconero, questa volta per prendersi il posto da titolare in mezzo al campo.