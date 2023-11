Nuovo scandalo scommesse: coinvolto un calciatore del Milan

Lo scandalo scommesse che ha colpito la Serie A nelle ultime settimane continua a creare stupore: c’è un nuovo indagato per il Milan.

In Serie A è scoppiato lo scandalo che tutti conosciamo e che ha coinvolto già due calciatori importanti come Nicolò Fagioli e Sandro Tonali. Il centrocampista della Juventus e quello del Newcastle sono stati squalificati poche settimane fa per tutto il resto della stagione e ora ci sono notizie poco confortanti anche in casa Milan.

Le scommesse sono arrivate a far scalpore in tutti i club italiani e ora i rischi sono molteplici per altri calciatori che rischiano di essere indagati e poi squalificati.

Scandalo scommesse in Serie A: un nuovo indagato

La Serie A ha sbattuto contro lo scoglio delle scommesse. L’ultimo mese è stato pesantissimo da questo punto di vista perché ha portato alla luce uno scandalo che nessuno pensava potesse esistere fino a poche settimane fa. Due calciatori – Fagioli e Tonali – sono stati già squalificati per il resto della stagione, mentre Nicolò Zaniolo è stato scagionato da ogni accusa.

La vicenda scommesse è più viva che mai e la Procura di Torino, insieme alla FIGC, lavora per trovare tutti i calciatori coinvolti.

La situazione relativa alle scommesse rischia di portare ulteriori problemi al calcio italiano. Lo scandalo continua e ora coinvolge anche un totem del Milan.

Milan, anche Florenzi coinvolto nel caso scommesse?

Il caso scommesse rischia di portare altri calciatori al coinvolgimento nello scandalo. Secondo le ultime notizie riportate da AGI, si è allargata l’inchiesta della Procura di Torino che sta terremotando il calcio italiano. Nell’indagine dei poliziotti della Squadra Mobile piemontese sul calcioscommesse ora è stato iscritto anche il difensore del Milan Alessandro Florenzi.

Per il calciatore del Milan l’accusa è la stessa: esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. Florenzi è stato accusato di aver scommesso e ora dovrà rispondere di fronte agli inquirenti.

Nei prossimi giorni sarà ascoltato per capire quale sia realmente il suo grado di colpevolezza e se abbia commesso realmente il reato.

Scommesse, anche Florenzi indagato: ecco cosa rischia

Per Alessandro Florenzi è iniziato un periodo molto complicato. La Procura di Torino ha iscritto anche l’ex Roma e attuale esterno del Milan nel libro degli indagati e ora verranno anche sequestrati i suoi beni tencologici.

Florenzi, come Fagioli e Tonali, rischia di essere squalificato per tutto il resto della stagione e rischia anche di dover dire addio al Milan. La società spera che tutto si possa risolvere per il meglio e senza problemi.

Nei prossimi giorni si avranno ulteriori aggiornamenti in merito e si capirà anche se ci sono rischi reali per il jolly della difesa rossonera.