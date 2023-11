Serie A, cessione del top club: quasi un miliardo, l’annuncio

By

La Serie A è terreno di caccia per molti imprenditori che intendono far fortuna anche nel mondo del calcio: l’offerta per il top club.

Il calcio italiano è stato “preso d’assalto” negli ultimi anni da imprenditori stranieri che hanno voluto investire in Italia per potersi inserire in questa realtà. Le novità nel calcio italiano possono essere molteplici e già nelle prossime settimane possono aprirsi nuovi fronti importanti che possono portare le società a cambiare proprietà.

Sicuramente il calcio italiano ha vissuto un’ondata di crisi senza precedenti e in Serie A tante realtà sono andate in costante difficoltà per risollevarsi e permettere lo sviluppo dei brand.

Serie A, cessione del top club: le ultime

Il calcio italiano è al centro di situazioni molto particolari che possono portare alla cessione immediata del club di prima fascia. La posizione della società è chiara da tempo e ha voluto accrescere pian piano il valore del club e puntare a risultati sempre più importanti.

Intanto sono arrivati interessamenti importanti da nuovi compratori che possano garantire il miglioramento della società anche in termini economici. Sarà molto importante dare certezze a tutti i tifosi che si aspettano il grande salto di qualità nel futuro prossimo.

Alcune società cambiaranno proprietà nel corso di pochi mesi e la situazione può cambiare anche per alcune big.

Cessione Roma, Follieri torna alla carica: la notizia

La Roma è nel mirino di un nuovo imprenditore che da tempo sta pensando all’acquisto del club capitolino. Si tratta di Raffaello Follieri, che in un’intervista all’agenzia Adnkronos, torna alla carica per acquistare la Roma dai Friedkin.

“Siamo ancora interessati all’acquisto della Roma”, ha spiegato Follieri. “Non ho inviato una nuova offerta, è sempre quella che avevamo presentato ai Friedkin, di 840 milioni, ad agosto, e siamo in attesa di capire la loro volontà”.

La famiglia Friedkin, dunque, presto potrebbe decidere con certezza se cedere il club o se continuare a gestire il club giallorosso. Follieri e la sua azienda sono certamente estremamente interessati alla società e non intendono mollare la presa.

Roma verso la cessione? Follieri insiste

“Il nostro interesse è rimasto vivo e ci piacerebbe andare a chiudere l’operazione”, confessa Raffaello Follieri, “ma stiamo aspettando che l’altra parte ci faccia sapere qualcosa”.

Cosa manca per la cessione della Roma? “Noi restiamo interessati ad acquistare il club, ma poi deve essere l’altra parte a voler vendere”.

L’offerta per l’acquisto della Roma potrebbe anche cambiare ed essere addirittura migliorata.

“Confermo che siamo disponibili a salire leggermente rispetto all’offerta iniziale”, quindi di poter arrivare sui 900 milioni di euro, “pur di chiudere l’operazione velocemente perché queste operazioni vanno chiuse a breve termine”.