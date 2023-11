Infezione e stop: salta Juventus Inter

Aggiornamenti sulle condizioni di un calciatore che si è infortunato e ha riportato un problema in Nazionale, perché è venuta fuori che ha riscontrato un’infezione.

Momento complicato per il club che perde un altro giocatore e adesso bisognerà capire quando tornerà a disposizione, perché la sensazione e che starà fuori per diverso tempo ancora.

Ultime notizie in merito a questa vicenda che rischia di complicare le cose per il club che può seriamente perdere il calciatore per una partita importantissima dei prossimi giorni.

Juventus Inter: un calciatore a rischio

Ha lasciato in queste ore il ritiro della Nazionale un altro giocatore che si è fermato. Brutte notizie per l’allenatore visto che anche un altro big è a serio rischio per saltare la prossima partita Juventus Inter. Una situazione non facile questa da gestire per l’allenatore che può fare a meno del calciatore che rischia di doversi fermare a lungo. Da capire quello che accadrà nelle prossime ore in base a cosa verrà riscontrato sul suo conto.

Perché bisognerà andarci cauti per quanto accaduto, visto che è arrivata la notizia che un giocatore ha riportato un’infezione rischia di farlo restare fermo per diverso tempo. Una brutta notizia che può complicare le cose, visto che ora servirà capire quello che accadrà in vista delle prossime ore.

Inter: infezione Calhanoglu, le condizioni

Calhanoglu lascia il ritiro della Turchia per un’infezione delle vie respiratorie. La decisione, inoltre, è maturata a causa delle condizioni della moglie, ormai prossima al parto. Una notizia che non fa di certo piacere all’Inter che dopo la sosta Nazionali dovrà affrontare la gara big match scudetto contro la Juventus fuori casa.

Al momento non sembrano esserci notizie negative in questo senso, ma è da capire come si evolverà la costa, perché alla fine potrebbe seriamente restare fuori Calhanoglu per Juventus Inter se non dovesse guarire.