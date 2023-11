Inter, infortunio Bastoni: l’esito degli esami e i tempi di recupero

L’Inter perde Alessandro Bastoni durante la sosta per le Nazionali: il difensore si è infortunato durante il ritiro con l’Italia.

I nerazzurri comandano la classifica di Serie A e al ritorno in campo nel prossimo weekend del 25 e 26 novembre affronteranno la Juventus nel Derby d’Italia. La partita sarà fondamentale per tenere la vetta della classifica e provare a distanziare ancora di più i bianconeri, ora al secondo posto.

Le ultime notizie in casa Inter non sono assolutamente felici per quanto riguarda le condizioni fisiche dei titolari a disposizione di Simone Inzaghi. La situazione di Alessandro Bastoni è sotto monitoriaggio continuo e preoccupa il club.

Inter, infortunio Bastoni: cosa filtra da Coverciano

La Serie A è ferma per la sosta delle Nazionali, che è anche il periodo più preoccupante per tutti gli allenatori del campionato italiano. Spesso sono arrivate cattive notizie dal ritiro delle Nazionali perché ci sono stati infortuni più o meno gravi che hanno compromesso anche il benessere dei club.

Spesso si è parlato dell’inadeguatezza dei calendari che sovrappongono impegni dei club – già molto numerosi – con quelli delle Nazionali e si arriva a perdere calciatori per lunghi periodi.

L’infortunio di Alessandro Bastoni preoccupa l’Inter. Da Coverciano non filtrano notizie positive e per Simone Inzaghi e il club nerazzurro è stato di allerta assoluto.

Infortunio Bastoni: è arrivato l’esito degli esami

L’Inter è in apprensione per le condizioni di Alessandro Bastoni. Il difensore italiano durante uno degli allenamenti della Nazionale per i prossimi due impegni di Qualificazione agli Europei di Germania 2024, ha sentito un fastidio muscolare e si è immediatamente fermato. I medici hanno prima stabilito un giorno di riposo per il centrale dell’Inter e poi lo hanno sottoposto agli esami strumentali del caso.

«Gli esami strumentali hanno confermato un risentimento muscolare al polpaccio destro», ha annunciato la Nazionale in una nota ufficiale che poi ha spiegato che «il difensore è stato ritenuto non idoneo e farà rientro al club di appartenenza».

Lascia, dunque, il ritiro della Nazionale per curare il suo infortunio ad Appiano Gentile. Inzaghi spera di poter recuperare uno dei suoi titolari per la super sfida di domenica sera all’Allianz Stadium.

Tempi di recupero Bastoni: ci sarà contro la Juventus?

L’infortunio di Alessandro Bastoni preoccupa l’Inter ma le sue condizioni reali saranno valutate solo di rientro ad Appiano Gentile. Non avrebbe potuto giocare le due partite con l’Italia e per questo lo stop sarà di almeno una settimana.

L’Inter e Simone Inzaghi sperano che i tempi di recupero di Alessandro Bastoni possano essere al massimo di 10 giorni. Sarà fondamentale il consulto medico con lo staff nerazzurro così che potrà rientrare tra i titolari nella partita contro la Juventus di domenica prossima.