Juventus, infortunio serio con la Nazionale: tegola per Allegri

In casa Juventus ci sono ulteriori difficoltà che stanno nascendo durante la sosta per le Nazionali: un nuovo infortunio preoccupa Allegri.

Per la Juventus sarà di fondamentale importanza riuscire a stare sempre in alto in classifica fino alla fine della stagione. La volontà è certamente quella di tornare a giocare in Champions League da protagonisti assoluti e per farlo bisognerà terminare il campionato tra le prime quattro della classe.

Per questo motivo saranno decisivi anche gli scontri diretti contro le altre big. Domenica 26 novembre ci sarà il Derby d’Italia contro l’Inter che sarà importantissimo per la classifica.

Juventus, allarme per il pupillo di Allegri: ko per infortunio

La Juventus è tornata a competere ad alti livelli in questa stagione e vuole continuare a farlo fino alla fine del campionato. Tornare in Champions League è l’obiettivo primario ma Allegri non vuole mettere freni ai sogni dei propri calciatori e dei tifosi. Lo Scudetto, ad oggi, è una meta da tenere in consdierazione, visto il valore della rosa e la classifica attuale.

La prossima domenica ci sarà una sfida fondamentale da questo punto di vista ma Allegri non sa se potrà contare su tutti i titolari a sua disposizione fino a questo momento.

Le ultime notizie di casa Juventus sono poco positive: si è fermato un altro titolare per infortunio durante la sosta per le Nazionali.

Juventus, infortunio Miretti: lascia il ritiro dell’Italia Under 21

Tra i calciatori rivelazione della Juventus in questa prima parte di stagione c’è sicuramente Fabio Miretti. Il talentuoso centrocampista bianconero è un classe 2003 e sta mettendo in mostra tutto il suo talento domenica dopo domenica. Ha trovato la fiducia di Allegri e di tutto il gruppo e si è preso una grande fetta di minutaggio in questa stagione.

Secondo quanto riferisce tuttojuve.com, Fabio Miretti ha lasciato il ritiro della nazionale Under 21, e non prenderà parte alle partite contro San Marino e Irlanda.

Miretti farà ritorno alla Continassa per confrontarsi con lo staff medico della Juventus. Le sue condizioni sono ancora da valutare: accusa ancora i sintomi della lombalgia e andrà verificato bene l’iter riabilitativo.

Infortunio Miretti: i tempi di recupero

L’infortunio di Fabio Miretti preoccupa la Juventus. Il centrocampista bianconero è considerato uno dei talenti più importanti della rosa e lo stesso Massimiliano Allegri ne ha tessuto le lodi parlando del suo futuro. Sarebbe stato titolare anche contro l’Inter il prossimo 26 novembre ma ora le sue condizioni sono da valutare.

I tempi di recupero di Miretti non sono ancora definiti con certezza ma lo staff medico bianconero proverà a metterlo in condizione di essere in campo nella delicatissima sfida d’alta quota contro i nerazzurri.