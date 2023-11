Napoli, “infortunio raro”: medico incredulo, i tempi di recupero

Il Napoli riparte da Walter Mazzarri e lo fa subito con una partita molto complicata contro l’Atalanta: c’è un infortunio “raro” che preoccupa.

Gli azzurri non hanno iniziato bene questa stagione, nonostante il titolo di Campioni d’Italia che avrebbe dovuto garantire qualità e bel gioco anche nella nuova annata. Con Rudi Garcia, invece, si è vissuto solo periodi di negatività e ora sono tanti i punti di differenza rispetto all’Inter, in testa alla classifica.

Ora è iniziato il nuovo corso targato Walter Mazzarri e ci sono tanti problemi da dover risolvere per rendere la stagione migliore e far cambiare gli obiettivi al club.

Napoli, Mazzarri senza un top: out per infortunio

Il Napoli di Walter Mazzarri è chiamato a un cambio di scenografia immediato. Il club partenopeo non ha iniziato bene questa stagione nonostante la toppa Scudetto cucita sul petto che avrebbe fatto immaginare subito un altro campionato ad altissimi livelli.

De Laurentiis ha deciso di accogliere le richieste dei tifosi e di esonerare Rudi Garcia, sul quale ha ammesso di aver sbagliato a scommettere, e ora ha richiamato Walter Mazzarri. La speranza è quella di ritrovare la retta via e di tornare a combattere per i migliori obiettivi.

Le ultime notizie sul Napoli riguardano un infortunio molto pesante che rischia di compromettere il futuro della squadra.

Napoli, infortunio Lindstrom: “Lesione rara”

Il Napoli ha perso Jesper Lindstrom per infortunio. L’attaccante danese è stato vittima del gioco di Rudi Garcia in questa prima parte di stagione e non ha mai potuto mostrare realmente le sue qualità. Acquistato per oltre 25 milioni di euro, il suo talento non è mai stato svelato in questo periodo iniziale.

Il Professor Castellacci, ex medico della Nazionale Italiana, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato delle condizioni di Lindstrom e dell’infortunio che gli è capitato.

“Ha una lesione veramente rara perché il muscolo tibiale posteriore è difficile che venga interessato”, ha annunciato l’esperto medico che ha ribadito quanto sia complesso riuscire a diagnosticare un problema del genere. “Non so che preparazione è stata fatta, nel tibiale posteriore viene interessato il tendine quasi sempre”.

Lindstrom ko per infortunio: i tempi di recupero

L’infortunio di Lindstrom, dunque, è molto raro e preoccupa il Napoli. L’attaccante danese salta la partita di questa sera contro l’Atalanta ma rischia di restare fuori ancora per un bel po’.

Le ultimen notizie parlano di un’assenza di almeno 20 giorni per il danese. Dunque salterà anche le sfide contro il Real Madrid, contro l’Inter e contro la Juventus, con la speranza di poter essere a disposizione per la partita contro il Braga in Champions League.

Mazzarri spera di riaverlo presto a sua disposizione per riuscire a gestire ancora meglio le rotazioni della rosa.