Esonero dopo la sconfitta: firma Milito in panchina

I campionati stanno inziando a prendere la strada per capire realmente quali sono gli obiettivi delle squadre: ora c’è l’esonero immediato.

Ci sono molte squadre che rischiano di dover cambiare allenatore per riuscire a gestire al meglio le prossime, delicatissime, settimane di campionato. Ora ci si avvia verso la fine del girone di andata, primo giro di boa per capire a che punto sono i percorsi di crescita e se le direttive di inizio stagione sono state rispettate oppure no.

In generale ci sono molti rischi per i club che non stanno riuscendo a vincere come si vorrebbe e per gli allenatori il rischio esonero è più vivo che mai.

Esonero ormai deciso: la dirigenza è una furia

I campionati stanno arrivando a un punto di svolta importante per tutte le squadre. Inizialmente sono stati prefissati degli obiettivi da raggiungere ad ogni costo entro la fine del campionato ma non sempre si arriva a soddisfare le richieste della dirigenza e della tifoseria.

Ci sono situazioni in campionato che non sembrano facilmente risolvibili e per questo motivo le dirigenze stanno prendendo decisioni importanti.

Secondo le ultime notizie, l’esonero dell’allenatore sembra ormai deciso. Non ci sono più chance per riprendere la stagione ed è arrivato il momento dell’addio.

Liga, il Granada esonera Paco Lopez: è deciso

L’esoneri di Paco Lopez dal Granada sembra ormai certo. Il club spagnolo aveva iniziato la stagione con l’obiettivo di riuscire a competere tranquillamente per la salvezza. Ma l’inizio di stagione non è stato semplice e ora ci sono delle decisioni importanti da prendere.

Secondo quanto riferisce Marca, il Granada pare aver deciso per l’esonero di Paco Lopez. La sconfitta per 3-1 nello scontro diretto contro l’Alaves ha scatenato l’ira della dirigenza che intende metterci una pezza.

La fiducia e la pazienza che erano nell’aria dopo il pareggio contro il Getafe sono evaporate e ora il futuro di Lopez è in bilico. Nelle prossime ore è atteso un incontro cruciale in cui potrebbe essere presa la decisione sull’esonero del tecnico valenciano.

Esonero Paco Lopez: al suo posto Gabi Milito

L’esonero di Paco Lopez dal Granada sembra cosa ormai fatta. In Spagna sono certi che il club biancorosso sia deciso a cambiare guida tecnica per dare modo alla squadra di riprendere subito il cammino positivo.

Al posto di Paco Lopez è pronto Gabi Milito. L’ex difensore del Barcellona – e fratello di Diego, dell’ex attaccante dell’Inter – è pronto a sbarcare in Europa per iniziare la sua avventura di allenatore in Liga.

Fino a questo momento ha allenato solo in Argentina e in questo momento è alla guida dell’Argentinos Juniors ma potrebbe lasciare la sua patria per far ritorno in Spagna.