Infortunio Thiaw, il Milan compra un nuovo difensore: cifre e dettagli

Arriverà a gennaio il nuovo difensore titolare del Milan, secondo quelle che sono le notizie di calciomercato in casa rossonera.

Sembra piovere sul bagnato in casa Milan, una nuova ennesima tegola legata all’infortunio di Malick Thiaw, difensore tedesco che preoccupa i rossoneri e non poco, tant’è che il club milanista si trova ora costretto a incidere sul mercato e farlo ad alte cifre.

Perché nelle intenzioni del Milan, che si trova tagliato in due dalle situazioni interne al proprio organico, ci sarebbe quella di fare sul serio già nell’imminente mercato, con la sessione che apre nel prossimo mese. Pertanto, occhio ai diversi nomi per la difesa, con un ex bianconero tra le idee di Cardinale e i suoi.

Milan, l’infortunio di Thiaw obbliga il club a intervenire: la notizia

Nel corso della sfida disputata contro il Borussia Dortmund, un nuovo enorme problema legato alla situazione già complessa di per sé in casa Milan.

L’infortunio di Malick Thiaw ha complicato le cose per il Milan, dentro e fuori dal campo. Dentro, perché Pioli si è trovato costretto ad inventarsi Krunic come difensore centrale, non avendone a disposizione, fuori invece perché adesso c’è bisogno di tornare sul calciomercato, per il Milan.

Il mercato inoltre, che aprirà tra un po’ e non tra tantissimo, permette infatti al Milan di poter attendere gennaio per sostituire Malick Thiaw e sistemare la propria difesa, tagliata in due dalla situazione infortuni, per quanto riguarda i ruoli di centrali del reparto.

Milan, infortunio Thiaw: il club aspetterà gennaio per il colpo di mercato

Il Milan ha dato responso sull’infortunio di Malick Thiaw, calciatore che ha subìto una severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra e, dai tempi di recupero, filtra che saranno come minimo due mesi di stop, perché pare essere l’ipotesi tra le migliori, sui tempi.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, al contrario di quanto si potesse pensare, il Milan decide di aspettare e non andare verso il mercato degli svincolati, a causa proprio della sessione di calciomercato che è a ridosso di questo periodo. E sono diversi i nomi per il mercato del Milan, uno tra questi pare essere l’ex bianconero, Jakub Kiwior.

Ultime Milan: tutto sul nuovo difensore, i diversi nomi

Kalulu, Pellegrino, Kjaer, tutti out in casa Milan, coi rossoneri obbligati ad intervenire per sostituire adesso anche Malick Thiaw. Simic, dalla Primavera, non basterà. Pertanto, a gennaio, sarà tempo di casting per la difesa, con Kiwior in cima alla lista dei desideri, ma che risulta essere un’operazione complessa considerando che è ad oggi la prima vera alternativa dell’Arsenal di Arteta. E inoltre, non sarebbe aperto a un prestito con opzione di riscatto, come gradirebbe invece il Milan. Sullo sfondo c’è sempre Kelly dal Bournemouth, così come Esteve dal Montpellier.