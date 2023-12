Balotelli, clamorosa rivelazione su Cassano: è tutto vero

Balotelli torna a parlare a ‘TvPlay’ e stavolta lo fa con una rivelazione inaspettata su Antonio Cassano. Le sue parole.

Mario Balotelli sta facendo tanto parlare di sé in quest’ultimo periodo, specialmente per la volontà sempre viva di voler tornare a far parte della Nazionale Italiana. Stavolta però l’attaccante dell’Adana Demirspor ha stupito tutti perché con il suo intervento ai microfoni di ‘TvPlay’ su ‘Twitch’ ha fatto riferimento anche ad Antonio Cassano.

Balotelli a ‘TvPlay’ è tornato a parlare del discorso legato alla Nazionale Italiana. All’attaccante piacerebbe non poco essere ancora una volta convocato e quindi vestire la maglia azzurra. Non ne ha mai fatto mistero e ha sempre sottolineato questo suo grande desiderio.

Stavolta però, oltre a parlare del futuro e delle speranze per l’Italia, ha strizzato l’occhio anche al passato. E così facendo ha ripensato ai tempi in cui ha preso parte agli impegni con gli altri azzurri, tra cui anche Antonio Cassano. La sua rivelazione ha stupito dal momento che in pochi se la sarebbero aspettata.

Balotelli pensa al passato e fa una rivelazione su Cassano: è successo ai tempi della Nazionale Italiana

Mario Balotelli, ai microfoni di ‘TV Play’, ha parlato di Cassano e ha raccontato qualche retroscena del “pezzo” di carriera passato insieme: “Se devo dire con chi mi sono trovato veramente bene in coppia nella mia carriera dico Antonio Cassano in Nazionale: abbiamo fatto grandi cose insieme, poi lui tecnicamente è dieci volte me”.

Le sue parole racchiudono tutta un’esperienza vissuta insieme all’ex giocatore, ultimamente molto chiacchierato per la vicenda legata alla ‘Bobo Tv’, ma decisamente elogiato da colui che ha militato in Serie A, tanto nell’Inter quanto nel Milan.

Sempre sulla scia del discorso Nazionale Italiana, Balotelli ha anche aggiunto: “Ho detto che Immobile se giocasse al mio fianco farebbe più fatica perché secondo me non siamo complementari. L’unica cosa è che mi creerebbe tanti spazi davanti all’area di rigore, ma non ci pesteremmo i piedi, quello sicuramente”. Ma la duttilità per ‘SuperMario’ non è certo un problema, così come non lo è l’intesa: “Io posso giocare – ha proseguito – con qualsiasi tipo di attaccante perché per caratteristiche riesco ad amalgamarmi con chiunque”.

Oltre questo discorso, poi, Balotelli ha chiuso l’intervento sulla Nazionale parlando di Jorginho e dei rigori sbagliati. Ha a questo proposito affermato: “A me come calcia Jorginho non piace, ma non è quello, è un gusto personale. Uno può anche tirare al contrario ma se si fa gol non si può dire nulla. L’obiettivo è fare gol”.