Colpo di scena a gennaio: ritorno in Serie A da “rivale” del Napoli

La destinazione avrebbe dell’incredibile, considerando il legame che ha con il Napoli e la rivalità che vive il club che lo prende.

Il calciomercato riguarda uno dei più amati calciatori del Napoli, dai tifosi, che ha vissuto una lunga esperienza con la maglia dei partenopei, per quello che diventerebbe il colpo di calciomercato a sorpresa in Serie A.

Probabile che sia l’esigenza a spingere il club, che gioca pure le coppe europee, a prendere quello che diventerebbe la prima soluzione realizzabile e di un certo spessore, per esperienza e qualità tecnica, come nuovo interprete dell’undici titolare, o comunque come rinforzo per la corsa ai primi posti di classifica in Serie A.

Calciomercato Serie A: colpo a gennaio, è un ex leggenda azzurra

Dal legame forte col Napoli a vestire la maglia di un’acerrima rivale, è questa l’ipotesi di calciomercato emersa oggi, con la notizia che ha presto fatto il giro del web.

Dopo quanto vissuto lontano da Napoli, cercando di giocare ancora ad alti livelli dopo lo svincolo senza rinnovo dal club partenopeo – che a quanto pare ha fatto la scelta giusta considerando lo Scudetto poi vinto con Spalletti -, il ritorno in Serie A sarebbe ipotesi concreta.

La notizia arriva da Roma, per quanto riguarda il colpo di calciomercato in Serie A. Una delle leggende recenti del Napoli, malgrado uno Scudetto non vinto, ma con i titoli portati a casa da protagonista assoluto, che finirebbe in un club rivale del Napoli. Si tratta infatti di Faouzi Ghoulam, obiettivo di calciomercato della Roma, per gennaio.

Mercato Roma, Ghuolam è il colpo a gennaio: la notizia

Faouzi Ghoulam è il colpo di calciomercato per la Roma e, a parlarne, è Il Romanista. Secondo la stessa fonte, potrebbe essere pronto ad un clamoroso ritorno in Serie A, lontano dalla sua Napoli nonostante il legame che vive con la città partenopea. Con Zalewski che non sta convincendo tanto Mourinho, così come Spinazzola che sembra destinato all’Arabia Saudita, il terzino scelto da Mourinho sarebbe appunto Ghoulam, che vivrebbe in Serie A una nuova chance giocando con la Roma.

Ultime su Ghoulam: cifre e dettagli dell’operazione

L’operazione che porta a Ghoulam avrebbe delle cifre simboliche, per quello che è il trasferimento alla Roma. Tiago Pinto potrebbe riuscire a strappare un accordo per una manciata di milioni, con un contratto valido fino al 30 giugno 2024 di soli sei mesi, magari con opzione di rinnovo in caso di buon rendimento dell’algerino. Attualmente il proprietario del cartellino di Faouzi Ghoulam è l’Hatayspor, che lo liberebbe in caso di volontà imminente da parte di Ghoulam.