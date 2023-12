40 milioni per un big di Mourinho: la Roma trema

By

La Roma rischia di perdere un giocatore fondamentale all’interno del sistema di gioco di Mourinho; possibile offerta da quaranta milioni

Il pareggio in casa del Servette, nella quinta giornata di Europa League, ha compromesso definitivamente la possibilità per i giallorossi di arrivare al primo posto del girone ed evitare i tanto temuti spareggi con una terza retrocessa dalla Champions. Non è bastato il solito Lukaku alla Roma che ha subito il pareggio ad inizio ripresa.

Mourinho ha provato a vincerla con i cambi inserendo, tra gli altri, Pellegrini. Il capitano giallorosso, dopo aver saltato l’ultima sosta per le nazionali, è ancora alla ricerca della miglior condizione fisica in modo da essere un fattore determinante per la sua squadra. Tolto un tiro male indirizzato, i trentacinque minuti di Pellegrini non sono stati all’altezza del suo potenziale.

La Roma, come detto, ha assolutamente bisogno del suo capitano perché un giocatore con le sue caratteristiche può essere determinante all’interno di una stagione dove i giallorossi vogliono essere protagonisti sia in Serie A sia in ambito internazionale.

Nonostante le numerose difficoltà fisiche, Pellegrini ha realizzato due gol e un assist in sette presenze. La speranza dei giallorossi è quella di averlo al meglio il prima possibile. Mourinho però deve preoccuparsi del mercato e di una sessione invernale che potrebbe stravolgere la stagione della Roma.

Roma, pericolo Premier League: pronta offerta per Pellegrini

Stando a quanto riferito dal giornalista turco Ekrem Konur, il centrocampista azzurro piace molto in Premier League e alcuni club del massimo campionato inglese sarebbero pronti a fare carte false per portarlo in squadra.

Alcuni club d’oltremanica, secondo il popolare esperto di mercato, sarebbero pronte a mettere sul piatto la bellezza di quaranta milioni di euro nella prossima sessione invernale. Ricordiamo che in passato il classe 1996 era seguito dal Newcastle che aveva offerto ben 60 milioni di euro.

L’interesse della Premier League sono sempre “golosi” per le squadre italiane, perché in ballo ci sono cifre che spesso e volentieri fanno la differenza: basti pensare a quanto accaduto quest’estate al Milan per Sandro Tonali.

Fino alla scorsa estate una possibile cessione di Pellegrini sarebbe apparsa un’ipotesi fantasiosa, visto che il centrocampista è un punto fermo della formazione di Mourinho nonché capitano della squadra giallorossa. Eppure quest’anno la situazione è un po’ cambiata: gli infortuni e l’acquisto di calciatori con le sue stesse caratteristiche tecniche (leggi Aouar) lo hanno reso comunque importante ma un po’ meno indispensabile. Per questo l’idea di un possibile addio, soprattutto a cifre “irrinunciabili”, inizia a stare in piedi, anche se comunque resta molto molto improbabile.