Non c’è pace al Milan: va via per guadagnare il triplo

Il Milan sta vivendo un periodo molto complicato e a fine stagione può cambiare parte della rosa: il calciomercato sarà fondamentale in questo senso.

I rossoneri hanno bisogno di miglioramenti per la prossima stagione e stanno valutando diversi calciatori da portare nella rosa di Stefano Pioli. Ma potrebbero esserci anche delle cessioni importanti che rischiano di compromettere il futuro della rosa rossonera. I top players sono nel mirino delle grandi squadre d’Europa e la loro permanenza dipende anche dalla qualificazione in Champions League.

Il Milan ha bisogno di crescere in maniera importante nel prossimo campionato e per questo la società sta già valutando i colpi di calciomercato in entrata e in uscita.

Calciomercato Milan, cessione annunciata? C’è un problema

Il Milan sta provando a gestire nel miglior modo possibile i calciatori più forti della rosa attuale. Ci sono le sirene delle grandi squadre d’Europa che rischiano di compromettere il futuro di molti calciatori al Milan. I nomi più importanti rischiano di dover dire addio in estate, soprattutto se dovessero arrivare cifre importantissime.

La qualificazione in Champions League è un momento fondamentale per provare a trattenere tutti i calciatori migliori. Per questo Pioli ha grandi responsabilità e deve riuscire a far trovare i grandi risultati alla squadra.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan può dire addio a uno dei suoi top players in caso di mancato rinnovo.

Milan, Maignan può andare via: il motivo

Mike Maignan è uno dei calciatori più importanti della rosa del Milan e anche uno dei portieri più forti d’Europa. Il portiere francese può rischiare anche l’addio a fine stagione, visto che ci sono tutte le grandi squadre che lo stanno seguendo in maniera molto particolare.

Il futuro di Maignan al Milan è in bilico. Da tutta Europa sono già arrivati forti interessamenti e la società non vorrebbe cederlo, a meno di offerte clamorose.

Al momento il contratto di Maignan al Milan scade nel 2026 e si è spesso parlato del suo rinnovo, senza mai arrivare alla firma. La trattativa con il suo entourage vanno avanti da tempo ma non c’è ancora l’accordo.

Maignan può lasciare il Milan per uno stipendio triplicato

Maignan è decisivo per il Milan. La società vorrebbe trattenerlo e rinnovare il suo contratto per almeno due stagioni successive alla scadenza naturale. Al momento guadagna poco meno di 3 milioni di euro e le richieste per il rinnovo sono di cifre tra gli 8 e i 10 milioni a stagione.

Il Milan fatica a garantire queste cifre a Maignan e per questo motivo le grandi d’Europa possono pensare di entrare a gamba tesa. Uno stipendio tra gli 8 e i 10 milioni gli può essere garantito solo da quattro o cinque società europee.