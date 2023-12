Doppio infortunio in casa Inter: il comunicato sui tempi di recupero

Il doppio infortunio in casa Inter, reduce dalla sfida contro il Napoli con vittoria di tre reti a zero al Maradona, annunciato dai nerazzurri.

È infatti la società nerazzurra che, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato quanto accaduto nel corso del match contro il Napoli, gara nella quale hanno subìto infortuni due dei calciatori titolari di Simone Inzaghi.

Un brutto momento quello vissuto dall’Inter che con già alcuni problemi – da ricordare le assenze di Bastoni e Pavard – e che si protrae verso altre due situazioni che vanno a riempire l’infermeria ad Appiano Gentile.

Doppio infortunio in casa Inter: l’annuncio ufficiale sui due giocatori

A rivelare le condizioni dei due giocatori dell’Inter è la stessa società nerazzurra, attraverso il proprio sito ufficiale.

Un doppio infortunio accorso nella serata di domenica quando l’Inter, al Diego Armando Maradona, ha vinto la sfida con tre gol a zero, battendo gli attuali campioni d’Italia.

Nel corso della stessa sfida, infatti, Stefan De Vrij e Denzel Dumfries hanno subìto un infortunio che ha portato i due giocatori a sostenere gli esami strumentali, con i risultati che sono stati svelati oggi dall’Inter. Precisamente a Rozzano, è arrivato l’esito delle indagini sul doppio infortunio.

La nota ufficiale dell’Inter sugli infortuni di De Vrij e Dumfries

Quello che segue, è il comunicato ufficiale dell’Inter in merito alle condizioni di Stefan De Vrij e Denzel Dumfries. Entrambi i difensori olandesi sono stati visitati dopo l’infortunio contro il Napoli e l’Inter spiega così quella che è la doppia situazione legata ai calciatori che non saranno a disposizione di Inzaghi: “Stefan De Vrij e Denzel Dumfries, quest’oggi, si sono sottoposto ad una valutazione clinica con esami strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, per gli infortuni accorsi nella serata di domenica contro il Napoli. Per il centrale olandese si tratta di un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra, mentre per l’esterno si tratta di un risentimento ai flessori della coscia sinistra”.

Ultime Inter: i tempi di recupero per l’infortunio degli olandesi

I tempi di recupero per l’infortunio degli olandesi, rischiano di essere più lunghi del previsto. Secondo quanto riportato nello stesso comunicato, entrambi i calciatori saranno valutati giorno per giorno e, nella prossima settimana potrebbero chiarirsi alcune cose. Pertanto, occhio a quello che potrebbe essere il prossimo week-end senza i due calciatori, con Bisseck e Cuadrado che potrebbero trovarsi titolari in vista del prossimo appuntamento in campionato, in attesa di stabilire i reali tempi di recupero di De Vrij e Dumfries.