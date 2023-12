Addio Juve: l’esonero che cambia tutto

La Juve rischia di dire addio ad uno degli obiettivi di mercato a causa di un possibile esonero che potrebbe cambiare tutto

Nel turno infrasettimanale di Premier League, il Manchester United grazie alla doppietta di McTominay ha battuto il Chelsea ottenendo la quarta vittoria nelle ultime cinque partite. Rendimento importante grazie al quale i Red Devils stanno risalendo la corrente dopo le difficoltà iniziali.

Una squadra che, nonostante quanto fatto nelle ultime partite, ha bisogno di rinforzare la rosa nel mercato di gennaio per vivere una seconda parte di stagione da protagonista. Oltre alle trattative in entrata bisogna fare attenzione anche al mercato in uscita e, da questo punto di vista, non possiamo non parlare di Sancho.

L’esterno offensivo, in questa stagione, ha disputato solamente tre partite. Il classe 2000 è finito fuori rosa a causa dell’atteggiamento avuto negli allenamenti e, dopo la sfida con il Nottingham, non è più stato convocato. Sancho è un giocatore che ama partire da sinistra ma può essere impiegato anche come esterno destro e, all’occorrenza, da trequartista alle spalle della punta. Abile nell’uno contro uno, tra le sue caratteristiche principali troviamo la capacità di creare la superiorità numerica.

Sancho può restare allo United: tutto dipende da ten Hag

Di Jadon Sancho si è sempre parlato come di un talento generazionale, di quelli in grado di diventare tra i migliori nel suo ruolo. L’esperienza al Manchester United (con cui ha un contratto fino al 2026) non possiamo definirla propriamente positiva ma, nonostante questo, il suo futuro potrebbe essere ancora in maglia Red Devils.

Stando a quanto riferisce TEAMtalk, all’interno dello spogliatoio United alcuni giocatori pensano che ten Hag possa essere mandato una volta che l’imprenditore Sir Jim Ratcliffe acquisisca una quota di minoranza del club. La figura del tecnico, in questa stagione, è stata più volte messa in discussione a causa di risultati non proprio ottimali.

Qualora ten Hag dovesse essere esonerato cambierebbe il futuro di Sancho con l’esterno offensivo che potrebbe anche restare al Manchester United. Notizia che riguarda direttamente anche la Juventus: in passato infatti si è parlato dei bianconeri interessati all’attaccante inglese anche se le richieste dei Red Devils, che per l’ex Dortmundha sborsato 73 milioni di sterline, rischiano di rappresentare un problema per il club italiano.

Dal punto di vista offensivo dunque, la Juventus potrebbe decidere di virare su Sudakov dello Shakhtar Donetsk ma non possiamo escludere la pista Berardi, giocatore che ai bianconeri continua a piacere.