Roma, giallo Smalling: ora scoppia il caso

In casa Roma continua a tenere banco il caso Smalling con il difensore inglese ancora fuori dal campo e con il rischio di rientrare a febbraio

Dopo la pesante sconfitta in casa del Genoa, la Roma ha cambiato passo: nelle ultime otto partite di campionato infatti sono arrivate sei vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Rendimento grazie al quale i giallorossi hanno parzialmente rimediato al difficile inizio dove era arrivato un solo punto in tre gare.

L’obiettivo è quello di continuare su questa strada anche se l’ambiente giallorosso, a partire da Mourinho, è preoccupato per le condizioni di Smalling. Il centrale inglese è assente dal primo settembre (Roma Milan 1-2) e non possono ancora essere date informazioni certe su un suo rientro.

Assenza pesante per la Roma sotto diversi punti di vista: Smalling è il leder difensivo di questa squadra, i giallorossi giocano con tre difensori, Kumbulla è ancora fuori per infortunio e N’Dicka partirà per la Coppa d’Africa. Situazione non semplice da gestire per una squadra impegnata su tre fronti e chiamata a scendere in campo ogni tre giorni.

Smalling, la situazione preoccupa: possibile rientro a febbraio

Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, la situazione Smalling desta non poche preoccupazioni all’interno del mondo Roma. Il centrale inglese, dopo che nella scorsa stagione ha disputato 47 partite tra tutte le competizioni (dati transfermarkt) quest’anno è fermo a quota tre.

Il problema ai tendini è complicato e, considerando una carta d’identità che dice trentaquattro anni, l’operazione metterebbe a rischio il finale di carriera del difensore. La speranza, a questo punto, è che la terapia conservativa possa risolvere il problema anche perché la Roma ha assolutamente bisogno di un giocatore che, nella scorsa stagione, è stato uno dei migliori all’interno della rosa di Mourinho.

Al momento non è certa una data di rientro ma il rischio è che Smalling possa tornare a disposizione del tecnico portoghese solamente a febbraio inoltrato. Gennaio si avvicina e, da questo punto di vista, il mercato invernale potrebbe venire incontro alle esigenze della Roma con Pinto chiamato ad intervenire ancora una volta per risolvere una situazione di emergenza.

Il contratto di Smalling scade nel 2025 e la valutazione del giocatore potrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro, anche se appare davvero difficile ipotizzare l’addio di un calciatore che ormai a Roma è considerato un totem. Eppure, visti i problemi fisici, alcune valutazioni andranno fatte. Serie A, Coppa Italia, Europa League: la Roma ha obiettivi importanti e non può fare a meno del suo leader difensivo.