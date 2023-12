Aggiornamenti di calciomercato sulla Juventus: svelato il nuovo acquisto dei bianconeri, ecco l’annuncio a sorpresa del direttore sportivo.

Alla spasmodica ricerca di un centrocampista, la Juventus sembra aver trovato il profilo giusto per Massimiliano Allegri che in questo momento è in emergenza a causa delle squalifiche per doping e calcioscommesse di Pogba e Fagioli. Ecco perché a gennaio la società interverrà sul calciomercato e metterà a disposizione dell’allenatore un profilo di spessore e qualità, capace di far fare il salto di qualità al centrocampo bianconero.

Per inseguire il sogno Scudetto la Juventus dovrà intervenire nella prossima sessione di calciomercato, in programma a gennaio 2024. I dirigenti bianconeri dovranno essere bravi a rinforzare la rosa di Allegri, con elementi pronti che dovranno offrire garanzie al tecnico bianconero che in mezzo al campo ha bisogno di qualche elemento in più a causa delle squalifiche di Pogba e Fagioli. Ecco svelata la strategia del duo Manna e Giuntoli, che gestirà la prossima sessione di mercato.

Calciomercato Juventus: nuovo acquisto, ecco i dettagli

Chi sarà il prossimo colpo della Juventus? A rivelare tutti i dettagli è il direttore sportivo del club bianconero Giovanni Manna che a margine del premio USSI Piemonte ha risposto alle domande dei cronisti presenti all’evento.

Il dirigente della Vecchia Signora si è soffermato sul prossimo mercato di gennaio 2024, che vedrà la Juventus tra le squadre protagoniste. La dirigenza è già a lavoro per completare qualche trattativa che potrà portare facce nuove all’interno della rosa bianconera.

“Siamo soddisfatti della rosa che abbiamo a disposizione, stanno facendo il massimo e sono valorizzati al meglio dal nostro allenatore. Ovviamente siamo sempre a disposizione per valutare eventuali innesti. Qualora si presentassero delle buone opportunità di mercato, saremo pronti a sfruttarle senza fare voli pindarici. In questo momento non siamo alla ricerca di nessuno”.

“Centrocampista? Inizialmente avevamo in rosa due elementi in più, queste assenze pesano anche se siamo riusciti a fare a meno di loro. In maniera positiva siamo riusciti a sopperire a questo problema e siamo stati bravi a farci trovare pronti. Se ci saranno occasioni nel mercato di gennaio ci faremo trovare sicuramente pronti”.

Juventus, centrocampista cercasi: da Thuram a Samardzic, ecco gli obiettivi

I nomi che circolano per il mercato della Juventus sono sempre gli stessi: da Khéphren Thuram del Nizza, passando per Samardzic dell’Udinese al sogno Koopmeiners dell’Atalanta fino a Sudakov dello Shakhtar. Valutazioni in corso da parte della dirigenza che, ufficialmente, ha dichiarato di non voler affrettare i tempi. Se ci saranno buone opportunità il club interverrà per rinforzare la rosa di Allegri, altrimenti si resterà così con questi giocatori che dovranno completare la stagione.