Serie A, esonero del direttore sportivo: scelto il sostituto

La Serie A è un campionato in alto mare per molte società che stanno vivendo grosse difficoltà: il direttore sportivo è a rischio esonero.

Il campionato va avanti da diverse settimane e ci sono molti problemi che stanno venendo a galla e che sembrano di difficili risoluzione. La situazione sta mettendo in luce tutte le difficoltà che a inizio anno non sembravano poter essere possibili. I risultati sono diventati orrendi in questo periodo della stagione e il presidente ha messo sotto accusa anche i dirigenti, oltre che i calciatori e l’allenatore.

La situazione relativa alla classifica è molto complicata e può diventare sempre più difficile con il trascorrere delle giornate se non dovessero arrivare risultati positivi.

Serie A, problemi per la squadra: colpa del direttore sportivo

La Serie A è arrivata ormai al giro di boa e ci sono molti problemi per diverse società. Il campionato procede spedito e per molti club le difficoltà stanno diventando sempre più importanti e impossibili da risolvere. A inizio stagione erano stati prefissati degli obiettivi importanti che, ora, non sembrano possibili da raggiungere.

Le colpe dell’annata complessa sono sicuramente da dividere tra tutti quelli che hanno costruito la rosa attuale ma non sarà facile ricostruire in un momento così delicato.

Secondo le ultime notizie, il presidente ha scelto anche di esonerare il direttore sportivo.

Salernitana nel caos: rischia l’esonero anche De Sanctis

La Salernitana del presidente Danilo Iervolino sta vivendo un periodo estremamente complicato. La situazione è in continuo divenire e può portare a novità clamorose nel giro di poco tempo. Al momento c’è stato già l’esonero di Paulo Sousa e l’accordo con Pippo Inzaghi, ma la situazione di campo non è affatto migliorata.

I problemi della Salernitana sono ancora moltissimi e non sembrano poter essere risolti con decisioni riguardo la dirigenza e la panchina. Se la situazione dovesse continure così, l’esonero di De Sanctis da direttore sportivo sembra praticamente scontato.

Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente Iervolino che in conferenza stampa è stato netto sulla posizione del ds: “De Sanctis è un mio dipendente. Questa è un’azienda verticale, con me a capo: io non devo nulla a lui e tutti devono a me“.

Esonero De Sanctis: con la permanenza in Serie A il sogno è Petrachi

L’esonero di De Sanctis arriverebbe alla fine della stagione in caso di retrocessone in Serie B. Con la permanenza, miracolosa, della Salernitana in Serie A l’addio potrebbe essere comunque preso in considerazione e il sogno del club si chiama Gianluca Petrachi.

L’ex direttore sportivo della Roma e del Torino piace da tempo a Danilo Iervolino ma sta cercando un progetto di crescita importante per poter esprimere le sue qualità.