Allegri si è stufato: Vlahovic via già a gennaio. Un’altra prova deludente del centravanti serbo riporta in primo piano l’ipotesi cessione.

Terminata la partita di Marassi tra Genoa e Juventus sono tornate alla mente le interminabili discussioni, avvenute sotto il sole cocente d’estate, che hanno riguardato Dusan Vlahovic e la sua importanza per la Juve.

Le voci che parlavano di un Massimiliano Allegri favorevole all’arrivo di Romelu Lukaku e allo scambio con il centravanti serbo. Il popolo bianconero pronto a scendere in piazza per opporsi allo scambio e per non vedere l’ex centravanti dell’Inter guidare l’attacco della Juventus.

Chissà se qualcuno dei tifosi della Juventus ha ripensato a quelle discussione e se, nel frattempo, non abbia cambiato opinione su Allegri, Vlahovic e Lukaku. L’ennesima prova incolore del centravanti serbo sta montando un problema che non può più essere rinviato in casa Juventus.

Sembra una strada senza uscita. Il giocatore non è più nemmeno l’ombra dell’attaccante ammirato nel suo periodo viola, strapagato sia a livello di cartellino che di ingaggio. Assente in maniera inspiegabile, e non più giustificabile, proprio per l’ingaggio che la Juventus versa regolarmente sul suo conto corrente.

Vlahovic via già a gennaio? La situazione

Per Allegri la misura è colma. Adesso la palla passa a Giuntoli. Spetta al direttore tecnico trovare una via d’uscita. Per la Juventus e per Vlahovic. Ma è davvero possibile una cessione di Vlahovic già nella sessione di gennaio? Dipende dalle eventuali offerte che arriveranno alla Juventus.

In Premier League l’Arsenal e, soprattutto, il Tottenham, ancora alla ricerca di un vero sostituto di Harry Kane ceduto l’estate scorsa al Bayern Monaco, inseguono il centravanti serbo. La Juventus è pronta a vendere Vlahovic, ma non a svendere il classe 2000.

Nel caso di un’offerta congrua, 60/70 milioni di euro, la Juventus potrebbe cedere il suo centravanti già a gennaio e puntare dritto al sostituto. Il primo nome nella lista di Giuntoli è Jonathan David, attaccante classe 2000 del Nizza e della nazionale canadese, profilo seguito da tempo anche dal Milan.

Victor Boniface, attaccante nigeriano classe 2000 del Bayer Leverkusen e della nazionale nigeriana, è l’altra opzione nella mente del direttore dell’Area tecnica della Juventus. Per Dusan Vlahovic sembra davvero scaduto il tempo alla Juventus e Allegri sembra che non abbia più voglia di concederglielo. Mai come adesso la separazione è vicina e sembra, per entrambe le parti in gioco, la soluzione migliore.