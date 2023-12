Serie A, altro esonero: ecco sostituto e nuovo ds

In Serie A si è arrivati al momento decisivo per tutte le squadre: ora il presidente dovrà decidere sull’esonero e sul nuovo allenatore.

La classifica non è assolutamente quella che il patron e tutta la tifoseria si aspettavano a inizio anno e per questo motivo si stanno vivendo momenti molto complicati che rischiano di compromettere quanto di buono fatto negli ultimi anni. L’allenatore è finito nel mirino delle critiche e con lui anche il direttore sportivo. La squadra costruita probabilmente non è all’altezza delle aspettative e ora bisogna capire come muoversi per migliorare.

Il futuro del club si decide nei prossimi giorni: ci saranno novità importantissime per poter dare una svolta alla stagione nel girone di ritorno.

Serie A, un nuovo esonero già pronto: via allenatore e ds

La Serie A è quasi arrivata al giro di boa e a tre giornate dal termine del girone di andata qualche società ha già iniziato a tirare le somme su ciò che deve essere migliorato nel minor tempo possibile. Gli obiettivi sono ancora alla portata, c’è ancora molto tempo per riuscire a risalire la china e poter arrivare al traguardo di maggio con il sorriso.

Al momento la stagione sembra completamente difficile da gestire e riprogrammare ma proprio il mese di dicembre sarà decisivo per riuscire a dare una nuova spinta alla squadra.

Secondo le ultime notizie di Serie A, ora in casa Salernitana si rischia il doppio esonero per Inzaghi e De Sanctis.

Salernitana, via De Sanctis: i tifosi vogliono Sabatini direttore sportivo

La Salernitana sta vivendo una stagione di profonda flessione rispetto a quanto di buono aveva fatto vedere lo scorso anno. E il colpevole principale, secondo i tifosi, è il direttore sportivo Morgan De Sanctis. L’ex portiere di Roma e Napoli, tra le altre, ha costruito una rosa che sulla carta sembrava poter competere tranquillamente per la salvezza ma che, invece, si sta dimostrando al di sotto delle aspettative.

Nei giorni scorsi il presidente Iervolino aveva parlato di un De Sanctis sotto esame fino al termine della stagione ma dopo l’ennesima sconfitta i tifosi vorrebbero l’esonero immediato del direttore sportivo.

E sui social hanno proposto al presidente di riportare a Salerno un direttore sportivo come Walter Sabatini.

Esonero Pippo Inzaghi: può tornare Paulo Sousa

La Salernitana valuta attentamente l’esonero di Pippo Inzaghi. Il club campano non riesce più a uscire dalla crisi profonda in cui è caduto e ora c’è bisogno di un nuovo atto di forza per poter dare una nuova chance alla squadra e alla tifoseria.

In caso di esonero di Pippo Inzaghi, la Salernitana può richiamare Paulo Sousa. Questo è anche l’auspicio di molti tifosi granata che sui social chiedono a gran voce l’esonero dell’allenatore attuale per tornare alla vecchia guida.