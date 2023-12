La clausola non spaventa Inter e Juve: nuovo derby d’Italia

Inter e Juve pronte a sfidarsi anche sul mercato: è caccia aperta al difensore del momento. Ecco quale delle due big italiane è in vantaggio.

Rivali per la conquista dello scudetto, ma non solo: Inter e Juventus si affrontano anche sul mercato, dopo che già negli ultimi anni si sono contese alcuni calciatori. Il nuovo profilo seguito da entrambi i club è un difensore straniero con passaporto comunitario, ancora giovane ma già con ampia esperienza di calcio internazionale.

I media spagnoli fanno sapere che l’operazione potrebbe concludersi già nella finestra di gennaio, anche se non sembra affatto a buon mercato. Il ruolo individuato è quello del terzino destro, un settore del campo dove sia nerazzurri che bianconeri sono alla ricerca di un rinforzo di alto valore.

La Juve, dopo aver salutato Cuadrado (passato proprio ai rivali milanesi) lo ha rimpiazzato con Tim Weah, che però non sta convincendo del tutto. Non a caso, Allegri ha iniziato a utilizzare in quel ruolo Cambiaso, che però sarebbe un laterale sinistro e viene quindi adattato sulla destra.

Arriva dalla Spagna il terzino che piace a Inter e Juve, ma il costo pone grossi dubbi

Per quanto riguarda l’Inter, il titolare è Dumfries, che però è da tempo seguito da varie squadre straniere, soprattutto in Premier League. Per ragioni anagrafiche, e anche di problemi fisici, Cuadrado non può essere una soluzione duratura in caso di cessione dell’olandese.

Ecco allora che una nuova incursione sul mercato diventa necessaria. Soprattutto per togliere ai bianconeri un potenziale rinforzo cruciale nella corsa alla conquista della Serie A. Le due big del campionato italiano sono dunque pronte a sfidarsi per arrivare a mettere sotto contratto Juan Foyth, l’argentino classe 1998 attualmente in forza al Villarreal. Arrivato dal Tottenham per 15 milioni nel 2021, dopo un anno in prestito si è messo in mostra come uno dei migliori laterali della Liga, e ormai pare pronto a fare il grande salto.

Ancora giovane, ha però qualità ed esperienza, nonché un passaporto spagnolo che lo rende cittadino comunitario. Il problema di Foyth è però il probabile costo del cartellino, che potrebbe renderlo un obiettivo molto difficile da raggiungere per le società italiane.

Il suo contratto scade solo nel 2026, per cui chi lo vorrà dovrà andare incontro alle richieste del Villarreal, e secondo ‘Okfichajes.com’ il difensore avrebbe una clausola rescissoria da circa 55 milioni di euro. A questo prezzo, è complicato pensare che Inter e Juventus possano riuscire a concludere la trattativa per gennaio.