Addio Lazio e resta in Serie A: boom Luis Alberto

Luis Alberto è pronto a dire addio alla Lazio dopo le difficoltà di questa stagione: può però restare in serie A. Ci sono due big su di lui

Al “Mago” è sparita la bacchetta. Luis Alberto da qualche settimana non riesce più a fare la differenza, sembra stanco e fuori forma al pari di tutta la Lazio. Non sono mancati nemmeno momenti di stizza con i compagni, in pieno stile “Mago” tra genio e sregolatezza.

E dire che il rinnovo fino al 2028 arrivato qualche mese fa sembrava aver chiuso ogni voce relativa ai suoi mal di pancia. Invece, ci risiamo. Ci son cascato di nuovo, direbbe Achille Lauro. Allo spagnolo stanno tornando quei ciclici mal di pancia che ogni tanto lo affliggono.

Già nella gara contro l’Atletico Madrid non le aveva mandate a dire a qualche compagno, reo di aver sbagliato passaggi e movimenti. Poi contro l’Inter la decisione di portarlo in panchina. “Nessun caso, non è al 100% e pensavo che in questa gara poteva darci di più da subentrato”, sono state le parole di Sarri nel post-partita che ha assicurato che non si tratta di un nuovo mal di pancia.

Addio Lazio, Luis Alberto resta in serie A: ecco dove andrà

Sarà vero? Intanto il rinnovo e l’investitura da vice-capitano sembravano averlo responsabilizzato maggiormente, tanto da diventare un leader nello spogliatoio e in campo. Adesso l’involuzione che prima riguardava altri pezzi da novanta della rosa laziale, sembra interessare anche lui. E se si spegne anche il “Mago” allora è notte fonda per i biancocelesti. Ci sono diverse voci di un possibile addio imminente.

A gennaio ci sarebbe la solita pista spagnola che porta al Cadice, dove un giorno ha già promesso di tornare. Ma difficilmente Lotito lo lascerà partire a stagione in corso nonostante sia di nuovo ai ferri corti con Sarri. Più probabile un addio la prossima estate, con possibile permanenza in serie A. Vuole una big e difficilmente resterebbe a Roma con lo spettro possibile di non giocare nemmeno le coppe europee. Ci sono due top club che lo stanno monitorando proprio per la prossima stagione. A partire dall’Inter allenata dal suo ex allenatore Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino lo allenerebbe con piacere nuovamente, è stato proprio lui a rilanciarlo e farlo esplodere definitivamente. Il calciatore spagnolo però piace tanto anche alla Juventus di Giuntoli. Dunque si prospetta l’ennesimo duello tra bianconeri e nerazzurri. Può partire per un prezzo intorno ai 25 milioni di euro.

