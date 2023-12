Cessione Inter: il nuovo proprietario compra anche DAZN

L’Inter è al centro di continue voci di un possibile addio di Zhang e della cessione societaria a causa dei debiti: il nuovo proprietario.

Il futuro del club nerazzurro è ancora in alto mare, visto che in poco tempo possono cambiare ancora molte cose e potrebbero esserci ultriori novità. Da tempo si sente parlare della cessione dell’Inter da parte di Zhang che ha accumulato una cifra enorme con i debiti che pare impossibilitato a poterli ristabilire e sembra costretto a cedere il club nerazzurro.

Dal punto di vista sportivo ci sono stati dei passi in avanti inimmaginabili per l’Inter, come la finale di Champions League con il Manchester City che ha permesso alla squadra e al club di raggiungere una cima dalla quale continuare a salire.

Cessione Inter: ora Zhang è costretto all’addio

L’Inter vive una situazione meravigliosa in campo e un’altra molto difficile fuori dal terreno di gioco. A causa dei debiti accumulati da Steven Zhang, il futuro del club non sembra più poter essere al sicuro con il presidente cinese che più volte, ormai, è stato chiamato in Tribunale.

La cessione dell’Inter è argomento all’ordine del giorno sulla scrivania del presidente che continua a ripetere incessantemente la sua volontà di restare.

Negli ultimi mesi si è parlato spesso del passaggio di mano a nuovi proprietari, con offerte di grande spessore che ora Zhang non può più rifiutare per il bene dell’Inter.

Inter verso la cessione a Oaktree: c’entra anche DAZN

Oaktree ha garantito un prestito da 250 milioni di euro alla famiglia Suning, che è anche proprietaria dell’Inter. Ovviamente questa somma va presto restituita, con tanto di interessi, ma in questo momento sembra impossibile e l’alternativa è pagare con le quote del club nerazzurro, date in garanzia per assicurarsi il finanziamento.

Stando a quanto riferisce Il Corriere della Sera, Steven Zhang è alla ricerca di risorse economiche per rispettare la scadenza di maggio 2024 per restituire il debito e non dover cedere obbligatoriamente l’Inter a Oaktree. E intanto il fondo americano porta avanti la sua attività di investimenti e sta avendo dei colloqui con DAZN, la piattaforma streaming che in Italia ha i diritti per la Serie A.

Sono note da tempo le necessità di DAZN di reperire nuove risorse economiche dopo anni di ingenti investimenti. L’ultimo bilancio ha presentato ricavi in netta crescita, ma anche un rosso da circa 1,1 miliardi di euro.

Cessione Inter: Zilliacus non ha perso la speranza

L’Inter viaggia spedita verso la cessione a nuovi compratori. I nerazzurri sono in palese difficoltà economica a causa dei debiti accumulati negli anni ed entro la fine della stagione dovranno risolvere la situazione.

Oaktree attende alla finestra ed è pronta a prendere le redini del club ma intanto c’è anche Thomas Zilliacus che non ha mai mollato il colpo e intende tentare una nuova offensiva a gennaio.