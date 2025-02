Juve, rivoluzione Thiago Motta: bocciato un altro nuovo acquisto

Situazione per nulla facile in casa Juventus perché Thiago Motta continua a fare i conti con la forte pressione che c’è sulla panchina bianconera che non è solida dopo quello che è accaduto negli ultimi mesi.

E allora Thiago Motta è pronto a cambiare e continuare a cambiare finché non troverà la giusta quadra della sua nuova Juventus che in questo momento deve fare i conti con una posizione di classifica non facile in Serie A e i Playoff Champions da giocare che saranno un dentro o fuori e rischiano di mettere in seria difficoltà il progetto.

Perché in questo momento c’è una situazione poco chiara perché la Juventus ha investito tanto in estate e di quei nuovi acquisti arrivati sono in pochi a giocare con continuità e ancor meno sono quelli che stanno facendo bene.

Adesso Thiago Motta dopo diversi mesi potrebbe aver perso la pazienza con alcuni di loro e per questo motivo che si cerca di dare una svolta al progetto della Juventus provando a puntare su cui realmente sta meritando di giocare per trascinare la squadra bianconera verso risultati migliori da qui alla fine della stagione.

Juventus, Thiago Motta cambia e fa fuori un altro acquisto

Non è un periodo facile per alcuni giocatori della Juventus che rischiano il posto e anche il futuro in bianconero in vista dei prossimi anni. Perché tutti sono sotto esame da Thiago Motta ai giocatori stessi che non possono permettersi di continuare in questo modo.

Una notizia piuttosto chiara è arrivata proprio alla vigilia di un match molto importante come quello dei playoff di Champions League che la Juventus giocherà contro il Psv Eindhoven e la scelta di Thiago Motta è di escludere dalla formazione titolare Teun Koopmeiners.

Dopo tanti mesi in cui ha provato il calciatore olandese in più ruoli senza mai ottenere prestazioni positive, ora è pronto a farlo fuori. Thiago Motta ha capito il momento di crisi prolungata di Koopmeiners e ha intenzione di escluderlo dalla sua Juventus e ora bisognerà capire come andranno le cose visto che il giocatore rischia di essere uno dei tanti bocciati per fine stagione.

Al posto di Koopmeiners ci sarà McKennie che a differenza del compagno di squadra sembrava con un piede verso l’addio e poi ha fatto cambiare idea all’allenatore che l’ha sfruttato in ogni zona di campo. Adesso però sembra che con Koopmeienrs la Juventus giochi con uno in meno e rischia il posto.