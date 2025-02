Lorenzo Lucca pronto a lasciare l’Udinese: dove potrebbe andare il giovane attaccante? – Calcionow

Lorenzo Lucca lascia l’Udinese a fine stagione: quattro club sul giovane attaccante

Lorenzo Lucca è un giovane attaccante che ha già fatto parlare di sé per le sue qualità tecniche, ma anche per alcuni episodi che hanno suscitato polemiche. Il più recente? Quello accaduto a Lecce, durante l’anticipo della 26esima giornata di Serie A.

Quando, in occasione di un rigore a favore dell’Udinese contro il Lecce, Lucca ha deciso di prenderne il pallone per batterlo, senza alcun riguardo per le gerarchie interne della squadra. Un gesto che, se da un lato ha confermato la sua personalità, dall’altro ha creato frizioni con il tecnico Runjaic, tanto da costringere il giovane bomber a una sostituzione immediata.

Nonostante il gol segnato, il tecnico ha messo in chiaro che la decisione di Lucca era contro le regole, e il giorno dopo la partita, l’Udinese ha imposto una multa interna al giocatore. Tuttavia, questo episodio potrebbe essere solo la goccia che fa traboccare il vaso di una situazione che sembrava già in fase di risoluzione. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club friulano ha ormai deciso di cedere Lucca in estate, un’uscita che sarebbe stata comunque probabile anche senza il pasticcio di Lecce.

Lucca, addio in estate: quattro big su di lui

Per Lucca, quindi, si prospetta un cambio di maglia. Il suo profilo ha attirato l’interesse di numerosi top club della Serie A, che vedono nel ragazzo un talento che potrebbe crescere ulteriormente. Le voci di mercato lo accostano a Roma, Milan, Inter e Napoli, tutte squadre che potrebbero essere alla ricerca di un attaccante dalle caratteristiche diverse rispetto ai titolari, ma in grado di fare la differenza in ogni occasione.

Il club più interessato sembra essere la Roma, che sta cercando da tempo un vice Dovbyk, mentre il Milan lo aveva già cercato nel mese di gennaio, ma senza concretizzare un affare. L’Inter, con la necessità di dare maggiori alternative a Lautaro Martinez e Marcus Thuram, potrebbe considerarlo un rinforzo ideale.

Il Napoli, invece, sta valutando come aggiungere centimetri alla propria rosa offensiva, e Lucca potrebbe essere un profilo ideale per il gioco di Spalletti, più fisico rispetto agli altri attaccanti presenti. Quanto vale Lucca? L’Udinese ha fissato il prezzo sopra i 30 milioni di euro, ma come sempre in questi casi, molto dipenderà dal rendimento dell’attaccante fino alla fine della stagione.

Più Lucca riuscirà a dimostrare di poter incidere in Serie A, più il suo valore aumenterà, sia dal punto di vista economico che in termini di fiducia. Cosa ci riserverà il futuro per il giovane attaccante? È difficile prevedere dove finirà, ma una cosa è certa: la sua carriera è destinata a essere seguita da vicino.

Dopo il brivido di Lecce, Lucca potrebbe intraprendere una nuova avventura, in un club che possa valorizzarlo al massimo e sfruttare le sue enormi potenzialità. Qualunque sarà la sua prossima destinazione, il mercato non smetterà di parlare di lui, e chissà che presto non vedremo una nuova luce brillare sopra la sua carriera.