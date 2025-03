Serie A, nuovo esonero a sorpresa: Pirlo subito in panchina

In Serie A arriva un nuovo esonero che rappresenta per tutti un autentico colpo di scena. Arrivano degli indizi da questo punto di vista ed in tal senso il sostituto in panchina potrebbe seriamente essere quello di Andrea Pirlo, che dunque può tornare nel massimo campionato italiano. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Gli esoneri e gli avvicendamenti in panchina sono sempre praticamente all’ordine del giorno, dal momento che è molto più facile sollevare una sola persona dal proprio incarico che rivoluzionare una società intera. Nonostante quanto detto, però, è innegabile che cambiare un tecnico rappresenta un duro colpo per l’intero progetto di una società e bisogna sempre valutare bene la situazione.

Si tratta, infatti, o almeno così dovrebbe essere, della soluzione estrema. Quella da battere nel momento in cui sono state provate prima tutte le altre. In tal. senso, però, in Serie A si potrebbe seriamente presentare un nuovo caso di esonero e questo potrebbe spalancare per davvero le porte ad un ritorno nel massimo campionato italiano di Andrea Pirlo.

Nuovo esonero in Serie A: colpo di scena inatteso

L’ex stella di Milan e Juventus ha avuto una carriera con alterne fortune da allenatore. Alla Juve ed al primo anno di Sampdoria ha fatto discretamente bene, ma gli è sempre mancata la giusta continuità per consolidare la propria posizione. Anche in Turchia le cose non sono andate particolarmente bene. Adesso, però, potrebbe avere una nuova chance in Serie A.

Come sottolineato da Superscommesse, sito che analizza le quote dei principali bookmaker, una delle panchine più instabili di tutta la Serie A è quella di Roberto D’Aversa, che con il suo Empoli è entrato in una spirale di risultati negativi che ha spinto al squadra al terzultimo posto. Ed in caso di esonero, attenzione al nome di Andrea Pirlo, che sembra rispondere perfettamente agli identikit che piacciono ai toscani.

Pirlo può tornare in Serie A: l’esonero sembra inevitabile

Si tratta della piazza perfetta dove operare, dal momento che ha talento nella rosa e, per di più, non ci sono particolari pressioni. Pirlo, dunque, provando a salvare l’Empoli, potrebbe dare un nuovo impulso alla sua carriera e rimettersi in gioco dopo il doloroso esonero dalla Sampdoria, arrivato davvero all’alba di questa stagione. Si attendono sviluppi in tal senso.