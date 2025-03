Juve-Napoli, asse caldissimo: scambio tra due Top

Juventus e Napoli pronte a dare spettacolo in sede di mercato: spunta lo scambio che nessuno si aspettava, due big sul piatto

Mancano ancora diversi giorni al ritorno in campo della Serie A e così le dirigenze delle big italiane si stanno già organizzando in vista della riapertura della sessione estiva di calciomercato. Juventus e Napoli in prima fila, con un’idea di scambio che può lasciare di stucco i tifosi bianconeri e azzurri.

Una situazione assai diversa in quanto a risultati, però, in questa stagione. La squadra di Thiago Motta non se la passa bene. È stata eliminata dal PSV Eindhoven in Champions League, dall’Empoli in Coppa Italia ed il quarto posto non è affatto scontato. La qualificazione alla prossima Champions passerà quindi da settimane complicate nelle quali la squadra bianconera dovrà tenere testa alle tante rivali in corsa per il quarto posto. Allo stesso modo andranno fatti i conti sulla questione tecnico, con Thiago Motta al centro di dure critiche dopo i risultati conseguiti alla sua prima annata alla guida della Juve.

Il Napoli, d’altro canto, è secondo in campionato ed ancora in corsa – seppur in leggero ritardo – con l’Inter per lo Scudetto. Gli azzurri, guidati da Antonio Conte, stanno già scandagliando il mercato per individuare i profili giusti utili a potenziare la rosa del tecnico salentino. A tal proposito Juve e Napoli potrebbero venirsi incontro, colmando l’una le esigenze dell’altra attraverso uno scambio decisamente clamoroso: due big in ballo.

Napoli-Juve, scambio folle: Giuntoli si prende il pupillo

Non è un mistero – è già successo in passato – che la Juventus si interessasse alle stelle azzurre. Higuaìn su tutti, ma non solo. Sono cambiati i tempi ma questo trend potrebbe tornare presto di moda: perché a Cristiano Giuntoli piace parecchio una delle gemme della rosa di Conte.

Quel Giacomo Raspadori già accostato in passato alla maglia bianconera – a conti fatti, piace pure all’Inter – che agli ordini di Conte non sta propriamente brillando come ci si aspetterebbe. 21 presenze complessive, 4 gol e 1 assist in appena 958′ in campo. Uno scenario che recentemente ha implicitamente aperto al potenziale addio dell’ex Sassuolo: la dirigenza bianconera, in tal senso, resta vigile. E così se da un lato Raspadori potrebbe svestire la maglia azzurra per approdare a Vinovo, chi farebbe decisamente al caso di Conte è Federico Gatti.

Il difensore ex Frosinone, 26 anni, è stato impiegato con grande continuità da Thiago Motta arrivando a racimolare già 39 presenze con 1 rete e 2 assist vincenti tra campionato e coppe. La valutazione di entrambi si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. Uno scenario suggestivo, che intriga le due dirigenze in vista dell’estate: solo il tempo ci dirà se alla fine l’affare possa concretizzarsi.