Inter, che beffa: De Vrij a zero in una Big di Serie A!

Stefan De Vrij potrebbe non rinnovare il suo contratto con l’Inter in scadenza a giugno: un club di Serie A è pronto a prenderlo a zero.

L’Inter di Simone Inzaghi è spesso elogiata per la forza che riesce a dimostrare in campo. D’altronde il cammino dei nerazzurri è finora entusiasmante: primo posto in campionato, ai quarti di Champions League e in semifinale di Coppa Italia. La possibilità di portare a casa uno o più trofei è concreta e i tifosi si augurano davvero di vivere un finale di stagione ricco di emozioni.

Nel frattempo Marotta e Ausilio sono già al lavoro per costruire un’Inter ancora più forte. Tuttavia, prima di andare a rinforzare la rosa con l’arrivo di nuove pedine di grande spessore, la dirigenza nerazzurra dovrà anzitutto capire cosa fare con alcuni giocatori che non sembrano più rientrare nei piani futuri.

In estate scadranno infatti i contratti di alcuni calciatori: tra questi c’è anche Stefan De Vrij, che anche in questa annata si è rivelato un elemento importantissimo per Inzaghi. Il difensore olandese ha finora disputato 33 gare in stagione, mettendo a segno due reti: una di queste ha consentito all’Inter di pareggiare in extremis il derby dello scorso febbraio contro il Milan.

Arriva De Vrij a zero: colpaccio in Serie A

In passato il club di Viale della Liberazione e l’entourage di De Vrij avevano avviato contatti per provare ad arrivare al rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025. Nell’accordo c’è un’opzione che consente di estendere il contratto del giocatore per un altro anno: finora, però, questa opzione non è stata ancora esercitata.

Siamo ormai ad aprile e da Milano cominciano ad arrivare voci di una possibile separazione tra l’Inter e il difensore 33enne. Più di qualcuno sostiene che il club nerazzurro stia pensando di ringiovanire la difesa e al tempo stesso anche di alleggerire il monte ingaggi (De Vrij percepisce 3,8 milioni di euro a stagione).

Ma cosa potrebbe accadere in caso di mancato rinnovo? Quale club potrebbe ragionare su questo grosso colpo a zero? Qualche tempo fa si era parlato di un possibile interessamento della Juventus ma ora sembra che il club in prima fila sia un altro. I rumors, infatti, parlano di un tentativo concreto da parte della Roma: i giallorossi sono alla ricerca di un grande profilo per la difesa e il nome di De Vrij potrebbe davvero essere quello giusto, specialmente a parametro zero.