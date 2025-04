La Juve anticipa mezza Europa, è già a Torino per la firma!

Il mercato bianconero può registrare un colpo da urlo in vista della prossima estate: Giuntoli anticipa tutti e lo porta alla Juventus

Mancano ancora diverse settimane alla riapertura della sessione estiva di calciomercato e la Juventus è al lavoro su quelle che saranno le novità in vista della stagione 2025/26. Una, ovviamente, riguarderà l’allenatore. E non è escluso che possa essere ancora Igor Tudor: tutto dipenderà dai risultati.

Conquistare il quarto posto e qualificarsi per la prossima Champions League resta di vitale importanza per i bianconeri che – ad oggi – sembrano sfoggiare un rinnovato entusiasmo, dopo l’esonero di Thiago Motta. Nel frattempo Cristiano Giuntoli non vuol farsi trovare impreparato e sta già architettando le prossime mosse: dalle uscite ai nuovi innesti.

Proprio in tal senso i vertici bianconeri avrebbero individuato un colpo di grandissimo talento che potrebbe trovarsi più vicino del previsto a firmare un contratto con la Juventus. Un affare che Giuntoli spera di condurre in porto nei mesi estivi: il giocatore, in questo momento, è già a Torino.

Juve, firma ad un passo: colpo da applausi

Il quotidiano torinese ‘Tuttosport’ fa il quadro di quello che potrebbe essere uno dei prossimi colpi della Juventus. Un investimento in prospettiva per il quale la società bianconera sta lavorando concretamente visto che Evin Pasagic è in questi giorni già a Torino: la firma potrebbe essere più vicina del previsto.

Difensore centrale, classe 2009, di origini bosniache. Titolare fisso del Malmoe, Under 17, dove gioca un anno sotto età. Un calciatore poliedrico, molto bravo coi piedi, al punto che può anche essere utilizzato da centrocampista davanti alla difesa. Caratteristiche che hanno ingolosito la Vecchia Signora che recentemente lo ha accolto a Vinovo per fargli visitare le strutture e mostrargli cosa avrebbe a disposizione se decidesse, nell’immediato, di sposare la causa bianconera.

Pasagic è ospite della Juventus che, tuttavia, dovrà attendere la prossima estate per conoscere la decisione del ragazzo: il regolamento Fifa impone il compimento dei 16 anni per poter essere tesserati con un contratto vero e proprio. Il club torinese dovrà però fare in fretta nell’opera di convincimento. Perché al giovane difensore pensano anche Basilea e Feyenoord.

Adesso non resterà che aspettare ma intanto la dirigenza bianconera sta seminando, nella speranza di portarsi a casa un potenziale campione. La famiglia di Edvin vuole che il ragazzo cresca in un ambiente in linea con le proprie aspettative. Le premesse ci sono tutte, lo stesso Pasagic sembrerebbe protendere verso l’ipotesi italiana. Staremo a vedere: stavolta la Juve può averci visto più lungo di tutti gli altri.