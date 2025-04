Calciomercato: stanno prendendo Hojlund, nuovo club in Serie A

Hojlund è il grande obiettivo del club italiano che, questa volta, sta facendo sul serio per il ritorno in Serie A dell’attaccante che è pronto a lasciare il Manchester United.

L’esperienza con i Reds Devils non si è rivelata positiva per Hojlund. I numeri confermano questo trend con il calciatore che è arrivato in un momento sbagliato, con la società che sta vivendo una situazione particolare con il recente cambio d’allenatore che ha cambiato anche gli equilibri della squadra.

Ecco perché, per accontentare Amorim che vuole prendere dallo Sporting il suo pupillo Gyokeres, il Manchester è pronto a cedere in Serie A Hojlund che è nel mirino di una grande, ecco quale.

La parola dei Red Devils sta per essere rimangiata. Infatti, dopo aver preso dall’Atalanta Hojlund la società si era promessa di non fare ulteriori investimenti nel reparto offensivo, considerando il giocatore danese l’attaccante del futuro. Ed invece il rendimento altalenante del giocatore e i continui cambi in panchina, stanno portando la società a rivalutazione la situazione e a prendere in considerzione la possibilità di cedere Hojlund che ha mercato soprattutto in Serie A.

Calciomercato: vogliono Hojlund per l’estate, i dettagli

E’ il giornalisa Matteo Moretto a fare il punto della situazione riguardo questa possibilità, con Rasmus Hojlund che è pronto a fare le valigie per tornare nel campionato italiano.

Ci sono già stati i primi contatti con l’entourage dle giocatore ma anche con il Manchester United, che nel 2023 pagò 70 milioni per prenderlo dall’Atalanta.

Il bilancio di Hojlund con i Red Devils è stato un mezzo flop, con 24 reti segnati in 2 anni a fronte di 82 partite. Ecco perché adesso la società inglese è pronta a cederlo di nuovo nel campionato italiano.

Napoli e Juventus sono interessate ad Hojlund. In particolar modo i bianconeri, che devono rivoluzionare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Hojlund alla Juventus?

Giuntoli ha già avuto i primi contatti per approfondire la questione e capire i margini di manovra per portare alla Juventus Hojlund, che è una pista concreta per l’estate.

Il 22enne è un profilo interessante che ha ancora ampi margini di miglioramento, nonostante le due stagioni in Premier non hanno mostrato il reale potenziale del danese che, però, ha un bel ricordo dell’Italia visto che con l’Atalanta ha fatto delle cose importanti.

Dunque, adesso, non resta che attendere la fine della stagione per capire cosa succederà e se la Juventus realmente affonderà il colpo per portare a Torino il giocatore.