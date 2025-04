Juve: il nuovo attaccante per il Mondiale assieme a Kolo Muani

Il Mondiale per Club da giocare e il mercato da fare nei primi giorni di giugno sono il tema caldo in casa Juventus.

Rappresentano il vero interrogativo in bianconero, dopo aver “risolto” parzialmente quello legato alla scelta dell’allenatore perché, almeno fino alla fine di questa stagione, i bianconeri pare abbiano trovato la “tranquillità” che cercavano con Igor Tudor.

L’allenatore croato ha sistemato qualcosa nell’umore dell’ambiente e sarà così almeno fino alla fine di questo campionato, con l’intento di trascinare i bianconeri verso quella che è la destinazione al quarto posto, obiettivo principale di questa stagione, prima di arrivare al Mondiale per Club sul quale la Juve punterà molto, per fare a livello internazionale ciò che la Juve non è riuscita a fare in Champions League. E molto passerà dalla scelta del nuovo attaccante della Juventus, che arriverà assieme al rifinanziamento del prestito di Kolo Muani, che proverà la Juve a trovare, convincendo il PSG.

Calciomercato Juventus: il nuovo attaccante per il Mondiale per Club

La situazione Vlahovic non si è sistemata, malgrado l’arrivo di Igor Tudor. Come fanno sapere da Tuttosport, è comunque caccia al nuovo bomber, con la separazione che ci sarà per il serbo che ha un contratto in scadenza fissato al 30 giugno 2026 e che non sarà rinnovato.

Senza rinnovo è chiaro che i bianconeri dovranno liberarsi del proprio attaccante, cercando di monetizzare quanto più possibile e con le solite note in Premier League che potrebbero accordarsi per averlo. Tra queste, Arsenal e United che dovranno mettere sul tavolo almeno 40-50 milioni, oppure per i Red Devils, c’è la possibilità anche di uno scambio.

Perché tra gli obiettivi della Juventus c’è proprio Hojlund, l’ex Atalanta che rientra nei radar di Cristiano Giuntoli. Lo stesso Manchester United aprirebbe anche all’ipotesi del prestito, con opzione di riscatto.

Juventus, colpo in attacco: Hojlund e Lookman

Hojlund e Lookman, ma non entrambi, per la Juventus. Perché i bianconeri stanzieranno circa 50 milioni che arrivano parzialmente, oppure tutti, dalla cessione di Dusan Vlahovic. Il serbo potrebbe salutare già a giugno, scambiandosi la maglia con Hojlund oppure i bianconeri andranno dritti verso Ademola Lookman, calciatore che saluterà l’Atalanta alla fine di questa stagione.

Ultime Juventus: c’è anche Kolo Muani, PSG “obbligato” dal francese

Il PSG potrebbe essere “obbligato” a cedere in prestito Kolo Muani. Perché le offerte che arrivano per lui, non sono pari alle valutazioni che ne fa il PSG, per la cessione a titolo definitivo. In questo momento, sistemarlo per un periodo breve alla Juventus, permette al club di Parigi di continuare quello che è il percorso che sta vivendo con i suoi 4 straordinari talenti, senza contare anche la presenza di Gonçalo Ramos, che stanno giocando nel reparto offensivo di Luis Enrique. Pertanto, accontentando sia la Juve che il giocatore, Kolo Muani potrebbe restare un altro anno alla Juve, affiancando uno tra Hojlund e Lookman.