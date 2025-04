Onana fatto fuori dallo United: ritorno confermato in Serie A

Saluterà il Manchester United Andrè Onana, fatto fuori da Ruben Amorim dopo le ultime vicende vissute ai Red Devils per l’ex Inter.

Il portiere camerunense è finito al centro delle polemiche in Inghilterra, legate anche a quella che è stata la “lite” a distanza con Matic – altro ex dello United che lo ha definito come peggior portiere della storia del club inglese -, in vista anche di una “reazione” per quello che sarà il match di ritorno in Europa League.

Errori, anche nella sfida d’Europa, hanno complicato le cose per il portiere che da quando ha lasciato l’Inter, si è praticamente perso un po’ come tutti i giocatori passati da quelle parti. Un futuro che Onana potrebbe vivere in Serie A, di nuovo, da rivale interista questa volta.

È finita tra lo United e Onana: decisione presa da Amorim

Ruben Amorim ha preso una decisione ben precisa su Andrè Onana, portiere che è stato messo fuori, dando spazio alla sua riserva.

Contro il Newcastle, nella sfida di oggi, non è stato convocato il portiere ex Inter e questo è il primo segnale del suo addio. Dopo averlo anche difeso nelle ultime uscite, Ruben Amorim ha annunciato l’esclusione proprio di Onana.

Stando a ciò che svelano da Manchester News Evening, la scelta sarebbe proprio legata alla voglia da parte di Amorim di avere più certezze tra i pali. Magari “riposandosi” può ricaricare le energie mentali un portiere che in questa stagione, è da sottolineare che ha commesso più disastri che altro nella terribile annata al Manchester United.

Decisione presa: Onana fuori dal progetto con lo United

Da capire se rientrerà o meno in Europa League, per il ritorno da giocare contro il club francese, ma oggi è stato fatto fuori e non è convocato Andrè Onana. L’ex portiere dell’Inter non vive un momento serenissimo e il Manchester United, salvo clamorosi colpi di scena, lo venderà alla fine di questa stagione.

Onana in Serie A: chi prende l’ex Inter?

Andrè Onana è l’occasione a sorpresa che arriva in Serie A, per diverse big del nostro campionato. Da una parte c’è lo sliding doors a sorpresa ai viola, qualora dovesse dire addio De Gea, senza rinnovo, dalla Fiorentina. Ai viola Onana sarebbe un’occasione, ma occhio anche al Napoli che pure si trova coinvolto in quello che è il domani incerto su Alex Meret.