Allegri torna in Serie A: svelate anche le percentuali

La società ha deciso da ripartire dall’esperienza di Massimiliano Allegri, pronto a tornare in panchina a un anno dall’addio alla Juventus.

Nel corso di queste settimane il nome dell’allenatore toscano è stato accostato a diverse squadre importanti, ma alla fine l’ha spuntata quella che più di tutte l’ha cercato e seguito. Aspetto decisivo nella scelta di Allegri le ambizioni della proprietà, che con l’ex Juventus in panchina ha intenzione di tornare a concorrere non solo in Italia ma anche e soprattutto in Europa.

Al momento non si può ancora parlare di fumata bianca, ma le percentuali di un ritorno in Serie A di Allegri sono alte, anzi, altissime.

Svelata la prossima squadra di Massimiliano Allegri

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Massimiliano Allegri, desideroso di tornare in gioco dopo essere stato per un anno fermo. Essendo comunque un profilo di caratura internazionale, il toscano nel corso di questi mesi è stato accostato a diverse panchine importanti, ma alla fine nella prossima stagione l’ex Juventus sarà alla guida di una squadra di Serie A.

Per la prima volta in carriera avrebbe potuto provare l’esperienza all’estero, ma nessuna delle proposte che gli sarebbero state presentate l’avrebbero convinto al punto da farlo accettare. La situazione adesso è però diversa, anche perché non solo si parla di un’offerta economica comunque importante, ma più in generale di un progetto tecnico ambizioso che potrebbe permettere ad Allegri di togliersi parecchi sassolini dalla scarpa dopo tutto quello che è stato detto su di lui.

Stando dunque a quanto pronosticato dal collega Ivan Reggiani nel corso del programma ‘Tiamocalciomercato‘, nella prossima stagione il tecnico toscano dovrebbe sedere sulla panchina del Milan, soprattutto se dovesse essere nominato Igli Tare come nuovo direttore sportivo, dirigente con il quale l’ex Juventus potrebbe creare un binomio interessante dalle parti di Milanello.

Allegri in Serie A: ecco le percentuali

Massimiliano Allegri è il primo candidato alla panchina del Milan per la prossima stagione. Tra tutti i nomi valutati quello dell’ex Juventus sembrerebbe mettere d’accordo tutti dalle parti di Casa Milan, da Ibrahimovic a Furlani, passando per Moncada fino ad arrivare a Igli Tare, che con ogni probabilità diventerà il nuovo direttore sportivo del Diavolo.

Se l’albanese dovesse davvero ricoprire questa carica, secondo Ivan Reggiani Massimiliano Allegri sarà al 70% il nuovo allenatore del Milan, una percentuale alta, importante, che fa comprendere quanto la pista che porti al toscano sia più che percorribile per il club rossonero, che dovrà muoversi in maniera completamente diversa rispetto a un anno fa, puntando su delle certezze e non più scommesse, anche perché non sarà più concesso alcun margine d’errore.