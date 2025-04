Allegri beffato al fotofinish, il Milan ha scelto il nuovo allenatore

Non sarà Massimiliano Allegri a sedersi sulla panchina del Milan: i rossoneri cambiano obiettivo, scelta fatta.

Dopo aver rinunciato a Fabio Paratici il Milan sta cercando di chiudere per Igli Tare. L’ex direttore sportivo della Lazio è il prescelto dei rossoneri: sarà lui a guidare l’area tecnica e a migliorare la rosa per renderla davvero competitiva. Prima, però, il Milan dovrà affrontare con Tare il discorso che riguarda l’allenatore.

Sergio Conceicao è ormai destinato a lasciare Milanello anche in caso di vittoria della Coppa Italia: il Milan deve quindi individuare chi prenderà il suo posto. Non è un segreto che il principale candidato alla panchina rossonera sia Massimiliano Allegri: stando agli ultimi rumors pare che il tecnico livornese sia il preferito anche dello stesso Tare.

In più Allegri sarebbe entusiasta di tornare a guidare il Milan e riprendere un rapporto interrotto 11 anni fa dopo uno scudetto e una Supercoppa Italiana. Eppure, nonostante tutti i tasselli al posto giusto, l’arrivo di ‘Acciughina’ non è ancora così scontato come sembra.

Allegri beffato, niente Milan: scelto un altro ex Juve

Il giornalista Maurizio Cardone, intervenuto al canale YouTube di Calciomercato.it, ritiene che non sia Allegri l’uomo giusto per il Milan. Cardone, infatti, crede che il Diavolo debba puntare su Maurizio Sarri: “Il Milan ha bisogno di tornare a vincere giocando bene e Sarri può essere l’uomo giusto“, le parole del giornalista, convinto che l’ex allenatore di Lazio e Juventus possa trasmettere anche la personalità giusta alla squadra.

Cardone poi spiega che se dovesse saltare Sarri l’unico altro nome possibile è quello di Antonio Conte. L’attuale allenatore del Napoli è l’unico tecnico che il giornalista considera sopra al ‘Comandante’: “Sarebbe l’ideale per una squadra che deve ricostruire come il Milan“. Arrivare a Conte, però, è tutt’altro che semplice: il tecnico salentino ha un contratto fino al 2027 con il Napoli ed è oltretutto cercato anche dalla Juventus.

Discorso diverso, invece, per Maurizio Sarri. L’allenatore 66enne è libero da oltre un anno: dopo aver terminato la sua avventura sulla panchina della Lazio il tecnico è alla ricerca di una nuova avventura. Il Milan potrebbe essere l’occasione ideale e forse anche l’ultima grande opportunità della propria carriera. Sarri è un nome che piace alla tifoseria, così come quello di Allegri: la corsa sembra ristretta ai due allenatori toscani.