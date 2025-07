Endrick in prestito in Serie A: colpo di scena e annuncio

Il talentino del Real Madrid Endrick può salutare con la formula del prestito per giocare con maggiore continuità ed in tal senso si tratta di una occasione a dir poco ghiotta da cogliere anche per i club di Serie A. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Siamo al cospetto di quello che è considerato in senso assoluto il calciatore più atteso di tutta la sua generazione. A contribuire a questa mediaticità del suo nome nonostante la giovane, giovanissima età c’è anche l’investimento enorme che ha fatto il Real Madrid per lui. La Casa Blanca, infatti, pur di strapparlo al Palmeiras, ha versato nelle casse dei brasiliani una cifra pari a 47,5 milioni di euro. Una enormità per un calciatore che all’epoca era ancora minorenne. Nonostante sia ancora tutto da formare dal punto di vista atletico, sa già come fare la differenza.

Al Real Madrid, però, le cose di recente si sono complicate. Nonostante l’enorme investimento, infatti, Endrick non ha giocato con la giusta continuità. Chiuso, ovviamente, da un fenomeno del calibro di Kylian Mbappè. Complessivamente con la maglia dei galacticos ha messo a segno 7 gol in 37 partite. Una media davvero significativa per un classe 2006, che ha tempo e modo di migliorare e di crescere ancora. Da questo punto di vista, arriva una svolta non di poco conto, dal momento che il Real Madrid per la prima volta ha aperto al prestito.

Endrick sbarca in Serie A: andiamo a vedere le ultime notizie

Il Real Madrid, come è noto, è maestro nella gestione dei propri talenti. Dal momento che, come fatto con Nico Paz, anche quando li cede a titolo definitivo non ne perde mai il controllo. Fino a questo momento tutti, dalla dirigenza ad Ancelotti, si sono sempre opposti ad una partenza di Endrick, ma ora arriva una svolta. Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, i galacticos hanno aperto alla sua cessione con la formula del prestito. Andiamo a vedere le ultime notizie.

A quanto pare, nella dirigenza del Real si è aperto a questa possibilità dopo l’esplosione di Gonzalo Garcia al Mondiale per club ed, a quanto si legge, la prima opzione è quella dell’Olympique Marsiglia. Dove troverebbe un allenatore come Roberto De Zerbi fenomenale nell’esaltare i giovani talenti. Questa apertura al prestito può coinvolgere anche club di Serie A, dal momento che nelle ultime settimane sono state accostate ad Endrick sia la Juventus che il Napoli. Si attendono sviluppi da questo punto di vista, con la pista che può diventare davvero molto interessante.