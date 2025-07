Singo torna in Serie A: ha già detto sì a una big, vuole firmare subito

Dopo l’addio al Torino e l’exploit definitivo al Monaco, Wilfried Singo è pronto a tornare in Serie A: firma con una big.

Il difensore ivoriano è stato uno dei migliori della Serie A negli ultimi anni e con il Torino ha messo in mostra il suo enorme talento, crescendo di stagione in stagione e facendo parlare di sé per le grande prestazioni che ha sempre offerto in granata.

Con il Monaco ha fatto il salto di qualità definitivo per essere considerato un difensore di livello altissimo e ora può tornare in Serie A firmando con una big che si è fortemente interessata a lui.

Calciomercato: può tornare subito Singo

Il futuro del calcio italiano sta cambiando proprio in queste ore, con tutti i club che si stanno muovendo molto sul calciomercato per riuscire a trovare i nomi giusti da poter inserire nelle rispettive rose e fare in modo che le squadre possano migliorare e diventare competitivi.

Il nome nuovo per il mercato ma già ben noto per la Serie A che ora torna di moda e che può essere centrale nei progetti futuri è quello dell’ex Torino Wilfried Singo.

Secondo le ultime notizie di mercato, Wilfried Singo può tornare subito in Serie A e firmare con una big.

Milan su Singo: Allegri vuole un terzino jolly

Il futuro del Milan passa dalle mosse di mercato che si riusciranno a mettere a segno da qui in avanti.

Secondo quanto riferisce Sportitalia, Massimiliano Allegri ha chiesto Wilfried Singo per la difesa. Al momento i rossoneri sono senza terzini e questa mattina è nata addirittura l’idea di vedere Alexis Saelemaekers fare il difensore di fascia.

Singo per il Milan sarebbe un colpo eccezionale perché è cresciuto ancora, ha acquisito esperienza e ora può giocare sia da terzino destro che da difensore centrale. Nel progetto di ripartenza del club rossonero sarebbe oro colato.

Singo al Milan: le cifre dell’affare

Wilfried Singo è un nome concreto per il Milan per la prossima stagione. Allegri vuole un terzino esperto e di qualità e può trovare nell’ivoriano il nome giusto per unire le caratteristiche che gli servono-

Il Monaco non chiude le porte alla cessione di Singo ma chiede 25 milioni di euro per cedere il difensore ex Torino che sarebbe contento di tornare in Serie A e firmare per un top club,