Juve: scippo al Milan, Comolli lo prende a zero

La Juventus inizia a muoversi in modo concreto sul calciomercato. Il direttore generale bianconero potrebbe anticipare i rossoneri su un obiettivo

Sono giorni di riflessioni in casa Juventus su alcuni obiettivi. I bianconeri in questo momento si stanno concentrando principalmente su priorità come per esempio Conceicao, Kolo Muani e Sancho e subito dopo si ragionerà su operazioni che potrebbero essere considerate secondarie, ma necessarie per andare a completare la rosa.

C’è un calciatore che, secondo le informazioni di Caught Offside, sarebbe finito nel mirino della Juventus. Il suo entourage è al lavoro per trovare una giusta soluzione in questi primi giorni di calciomercato. Il contratto scaduto lo scorso 30 giugno gli consente di avere la possibilità di scegliere liberamente la nuova squadra. I contatti con i bianconeri andrebbero avanti ormai da tempo anche se per adesso Comolli non ha sciolto i dubbi. Ma la concorrenza del Milan potrebbe portare il dirigente della Vecchia Signora ad accelerare in questa operazione.

Calciomercato Juventus: affare a zero, Milan anticipato

La Juventus e il Milan in questo calciomercato potrebbero condividere alcuni obiettivi visto che sono alla ricerca di giocatori in ruoli molto simili. Per questo motivo non è da escludere che nel corso della sessione ci possano essere una sorta di testa a testa per strappare il sì del calciatore e darlo al proprio tecnico.

Uno degli obiettivi in comune sarebbe Reguilon. Il terzino spagnolo lo scorso 30 giugno si è liberato dal Tottenham dopo alcune stagioni non proprio facile e per questo motivo la sua volontà è quella di rilanciarsi durante il calciomercato estivo. Juventus e Milan rappresenterebbero due soluzioni importanti per la sua carriera e i bianconeri sembrano essere leggermente in vantaggio visto che i rossoneri hanno altre priorità anche in quel ruolo.

La Juventus è alla ricerca di una alternativa a Cambiaso e il profilo di Reguilon potrebbe davvero essere quello giusto. Un calciatore di esperienza, con voglia di riscatto e libero da ogni vincolo contrattuale. Una pista di calciomercato da seguire con attenzione visto che ci sono tutte le condizioni per andare a chiudere l’affare.

Mercato Juventus: Reguilon resta una idea

In questo momento Reguilon è una semplice idea di calciomercato per la Juventus. Le priorità sono altre e solo successivamente si ragionerà su operazioni che ad oggi sono secondarie.

Ma i contatti fra le parti vanno avanti da tempo e presto la Juventus potrebbe magari sciogliere i dubbi e dare Reguilon alla Juventus nel ruolo di sostituto di Cambiaso.