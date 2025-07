Addio all’Inter, ormai ci siamo: tradimento in Serie A

Cambia la squadra, l’addio all’Inter è ormai certo: soluzione clamorosa in Serie A, così tradisce i nerazzurri

Il quadro in casa nerazzurra è chiaro: resettare tutto, o quasi, dopo un’annata decisamente poco fortunata. L’Inter ripartirà da Cristian Chivu, dalla voglia di tornare a stupire e a dominare in campo, tanto in Serie A quanto in Champions League. Il calciomercato, a tal proposito, non potrà non viaggiare in questa direzione.

In attacco sembra praticamente scontata la permanenza di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, nonostante i rumors di mercato riguardanti soprattutto il bomber transalpino. Una coppia che ha garantito gol e spettacolo ma oltre la quale si è visto poco o nulla. Mehdi Taremi avrà un’ultimissima occasione per provare a far ricredere, stavolta, Cristian Chivu. Mentre la firma di Bonny, acquistato dal Parma per 23 milioni di euro, sembra apparire più come un investimento per il futuro vista la giovane età del francese piuttosto che come una garanzia – magari da titolare – per il presente. Non è, tuttavia, finita qui.

In casa nerazzurra si ragiona sulla possibilità di accogliere un quinto attaccante che possa risultare prezioso, visto che i nerazzurri vivranno un’annata carica di partite e impegni sparsi per il mondo. Un nuovo trequartista potrebbe effettivamente arrivare, dando a Chivu la possibilità di variare il gioco anche in corso d’opera. Nico Paz ma Arda Guler – che a Madrid pare chiuso dalla folta concorrenza – possono tornare molto presto di moda.

Ciò che appaiono quasi come scontate sono alcune cessioni. Non quella di Hakan Calhanoglu che dopo il battibecco con capitan Lautaro sembra più lontano dal Galatasaray: l’offerta dei turchi è decisamente inferiore alle aspettative. C’è un’altra pedina assai preziosa che non solo saluterà la Milano nerazzurra ma che pare in procinto di continuare la sua carriera in Serie A. Inter, il tradimento è servito.

Addio certo: Inter, cambia la destinazione

Le cessioni restano il focus di Marotta e Ausilio che per alimentare i sogni in entrata non possono non pensare agli addii che caratterizzeranno le prossime settimane. Chi virtualmente già da un po’ ha le valigie in mano è il nazionale albanese, Kristjan Asllani.

Il 23enne ex Empoli già lo scorso gennaio è stato ad un passo dall’addio: adesso la storia può ripetersi ma con un finale diverso. Sotto contratto fino al 30 giugno 2028, Asllani è stato molto vicino al trasferimento in Spagna: il Betis ha provato a strapparlo ai nerazzurri ma secondo quanto riferito da ‘Sportmediaset‘ né l’offerta per il cartellino sarebbe ritenuta sufficiente dalla dirigenza di Viale della Liberazione né Asllani gradirebbe particolarmente la destinazione.

Ecco quindi che la volontà dell’Inter rimarrà la stessa: la cessione a titolo definitivo. Occhio a Fiorentina e Bologna che nelle ultime settimane hanno sondato il terreno per tentare di strapparlo all’Inter. Seguiranno aggiornamenti prossimamente ma una cosa è certa: l’albanese non è di primaria importanza per Chivu.