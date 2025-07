Inter: blitz in sede, l’erede di Taremi dalla Francia

In viale della Liberazione si è presentato un procuratore. Un incontro in cui si potrebbe aver portato i nerazzurri a fare il punto della situazione su un giocatore

In casa Inter si lavora in modo molto attento sul calciomercato. In questo momento le priorità di Marotta e Ausilio sono le cessioni, ma il club si sta muovendo con attenzione anche sui rinforzi da dare a Chivu. Nella giornata odierna in viale della Liberazione si è presentato un procuratore. Un incontro per analizzare alcuni questioni di calciomercato e non è da escludere che si sia parlato anche di un attaccante in scadenza la prossima stagione con il Monaco.

Sappiamo come l’Inter deve chiudere un secondo colpo in attacco dopo Bonny. Sebastiano Esposito e Taremi sono con la valigia pronta e in quel ruolo si proverà a prendere un calciatore giovane, di prospettiva e che non costa troppo. Per questo motivo non è da escludere che nell’incontro odierno si sia ragionato su questa operazione di calciomercato.

Calciomercato Inter: dalla Ligue 1 il post Taremi

L’Inter potrebbe guardare alla Francia per andare a rinforzare la propria rosa. C’è un calciatore in scadenza nel 2026 che potrebbe lasciare il Monaco e la presenza di Enzo Raiola in viale della Liberazione è stata l’occasione magari per sondare il terreno e capire la fattibilità dell’operazione. Il profilo si sposa alla perfezione con il modo di pensare di Oaktree e a questo punto vedremo se ci sarà davvero un tentativo.

Nella scuderia dei Raiola c’è anche Boadu del Monaco. Il classe 2001 è in scadenza il prossimo anno con il club transalpino e in questo calciomercato potrebbe cambiare squadra. L’attaccante rappresenta una occasione importante per l’Inter visto che il prezzo si aggira intorno ai 7-10 milioni di euro e si tratta di una operazione destinata a chiudersi in davvero poco tempo in caso di volontà del club nerazzurro di acquistarlo.

Boadu è uno dei profili ideali per il ruolo di quinta punta. Rispetta i paletti di Oaktree, ha ampi margini di miglioramento e accetterebbe volentieri il trasferimento dell’Inter in questo calciomercato. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.

Mercato Inter: Boadu nuova idea per l’attacco nerazzurro?

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma nel colloquio con Raiola l’Inter potrebbe aver sondato il terreno anche per Boadu vista la necessità di andare a prendere un attaccante nei prossimi giorni.

Un profilo che consentirebbe al club di completare il reparto offensivo. Vedremo cosa succederà in futuro e se Boadu potrebbe diventare un obiettivo concreto dei nerazzurri.