Osimhen sblocca Calhanoglu, l’Inter ha già trovato il sostituto

Ci sono delle novità di calciomercato che riguardano la scelta dell’Inter pronta a vendere Calhanoglu e prendere un nuovo giocatore al suo posto.

Decisiva potrebbe essere proprio la mossa del Galatasaray di affondare il colpo su Victor Osimhen, attaccante del Napoli che è pronto a tornare in Turchia per giocare ancora con il club di Istanbul, ma questa volta per trasferirsi in maniera definitiva. Ci sono delle novità che arrivano e riguardano proprio quella che sembra essere la scelta da parte del club di chiudere l’operazione in tempi brevi per poter poi provare a prendere altri rinforzi.

Perché non si fermerà con Osimhen il mercato del Galatasaray che sta provando a mettere in piedi una rosa davvero competitiva per provare ad essere protagonisti in Champions League il prossimo anno.

In questo momento c’è l’idea da parte del club turco di provare a chiudere altri acquisti e solo dopo Osimhen si può sbloccare anche l’affare Calhanoglu per il Galatasaray. Il club vuole riportare in Turchia il giocatore dell’Inter che sembra essere arrivato al punto di decidere di non tornare più indietro. Perché in questo momento c’è la volontà da parte della società di provare a chiudere il colpo il prima possibile.

Calciomercato Inter: Calhanoglu via, la scelta del sostituto

Non sarà facile per l’Inter prendere un nuovo calciatore al posto di Calhanoglu che dirà addio dopo tanti anni e prestazioni di livello top. Il centrocampista turco è pronto a passare al Galatasaray e aspetta solo che si chiuda l’affare Osimhen.

Successivamente il club turco punterà su Calhanoglu con l’Inter pronto ad aprire alla cessione per prendere un nuovo centrocampista. In questo momento sono diversi i nomi che spuntano fuori e occhio alla scelta a sorpresa da parte del club nerazzurro di puntare su chi in questi mesi ha mostrato le sue qualità, parliamo di Richard Rios del Palmeiras.

L’Inter se vende Calhanoglu si fionderà su Rios o su Ederson, sono questi i due profili che piacciono di più per il centrocampo nerazzurro e le prossime ore saranno decisive. Tanta concorrenza anche per i due giocatori e ora l’Inter ha fretta.