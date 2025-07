Juve, rinforzo da urlo a centrocampo: firma da 35 milioni

La dirigenza bianconera pronta ad accontentare Igor Tudor, il colpo è da urlo: ecco il centrocampista perfetto per la nuova Juventus

Meno di un mese e mezzo all’esordio stagionale in Serie A contro il Parma ed in casa Juventus l’attenzione è inevitabilmente tutta proiettata al calciomercato. Vi sarà tempo per giudicare il lavoro dei ragazzi allenati da Igor Tudor: adesso la nuova dirigenza della Vecchia Signora, guidata dal dg Damien Comolli, ha dei compiti da portare a termine per completare la squadra.

Il discorso che con maggiore costanza sta affollando i pensieri della dirigenza bianconera riguarda il centrocampo. I due grandi acquisti della scorsa estate hanno deluso le aspettative ma, a conti fatti, solo uno potrebbe dire addio nelle prossime settimane. Non Teun Koopmeiners ma Douglas Luiz. Il talento brasiliano, prelevato per oltre 50 milioni di euro dall’Aston Villa, ha ancora tanto mercato, specialmente in Premier League.

Nelle ultime ore si sta facendo sempre più bollente la pista West Ham, con gli ‘Hammers‘ particolarmente intrigati all’idea di rilanciare il centrocampista brasiliano reduce da un’annata assolutamente da dimenticare in bianconero. Per la Juve, in tal senso, la priorità a centrocampo è Ederson dell’Atalanta ma le richieste della ‘Dea’ – 50 milioni di euro per il cartellino – sembrano orientare Damien Comolli verso altri lidi.

Il gioiello nerazzurro, tra l’altro, piace molto pure all’Inter: se dovesse riaprirsi il discorso cessione per Calhanoglu, allora crescerebbe anche la concorrenza per Ederson. In casa bianconera c’è un altro profilo che sta scalando le classifiche di gradimento dei vertici della Vecchia Signora e che potrebbe effettivamente salutare il calcio inglese per tentare una nuova avventura in Serie A. Igor Tudor lo accoglierebbe a braccia aperte: ecco di chi si tratta.

Juve, che sogno: centrocampista dalla Premier

La cessione di Douglas Luiz (e quella di Weston McKennie) saranno decisive, nei piani di Damien Comolli, per regalare a Tudor un grande profilo a centrocampo. Oltre alla pista più semplice rappresentata da Xhaka del Bayer Leverkusen – su cui è vigile pure il Milan – la Juve parrebbe stregata da un talento di proprietà del Wolverhampton.

Andrè, centrocampista brasiliano classe 2001 che appena un anno fa ha lasciato il Fluminense per 22 milioni di euro, viaggiando spedito in direzione Wolves. Adesso, però, secondo ‘Calciomercato.it’ la Juventus si sarebbe aggiunta alla fila delle squadre interessate al 23enne di Ibirataia che nel suo primo anno in Inghilterra, tra campionato e coppe, ha racimolato 36 apparizioni complessive senza né reti né assist.

La valutazione? Non meno di 35 milioni di euro. Tanti. Un sacrificio che però la dirigenza bianconera, con il tesoretto delle cessioni, potrebbe anche decidere di investire su un centrocampista ancora giovane e di grande talento staremo a vedere.