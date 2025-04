Serie A, una big prende De Gea: affare fatto con lo scambio

David De Gea dopo Manchester e l’anno da svincolato si è dimostrato, ancora una volta, uno straordinario portiere. Tanto straordinario da aver acceso ogni voce di calciomercato sul suo conto.

L’estremo difensore spagnolo ha fatto un lavoro enorme se si considera soprattutto che per un portiere, ruolo delicatissimo e “diverso” rispetto agli altri, è ancora più difficile allenarsi da solo e senza squadra. Eppure De Gea, dopo lo svincolo dal Manchester United e dopo essersi isolato dal mondo – qualcuno stava pensando addirittura al ritiro – è ripartito dalla Fiorentina, trovando il contratto di un anno.

Un contratto che sarà sì rinnovato, ma magari con l’ipotesi di accontentare De Gea e lasciarlo andare in un club di Champions League, che gioca in Italia. Come? Attraverso lo scambio di cartellini con il quale sarà affare fatto, se si considera l’affare importante che metterebbe in piedi il top club d’Italia.

Calciomercato: De Gea in una big di Serie A, giocherà la Champions

Giocherà la Champions League, qualora dovesse completarsi l’operazione che vede l’addio di David De Gea, dopo un solo anno vissuto con i guantoni viola, ma restando appunto in Serie A.

L’Italia gli ha dato una seconda occasione e De Gea si definisce “grato” per quanto concesso dalla Fiorentina. Ma la stessa squadra viola potrebbe aver vissuto, con David De Gea, l’unico anno della sua carriera in Toscana. A farsi avanti è un top club di Serie A che, proponendo uno scambio di guantoni tra i pali, darebbe allo spagnolo la possibilità di tornare a giocarsi un posto in Champions League e chissà che non possa succedere anche per il Mondiale per Club.

Perché è la Juventus a fare sul serio per David De Gea, portiere che ha convinto tutti in Serie A in quest’annata giocata in maglia viola. Alla fine di questa stagione e magari già a giugno, in occasione del Mondiale per Club, la Juventus potrebbe riuscire a piazzare il colpo in porta per Tudor o per chi ci sarà poi sulla panchina dei bianconeri nel 2025/2026.

Scambio per arrivare a De Gea: la contropartita in Serie A

La contropartita in Serie A, per il colpo David De Gea, arriva dunque dalla Juve. La Fiorentina potrebbe “ringiovanire” il proprio portiere tra i pali, prendendo Michele Di Gregorio dalla Juventus.

Come informato dal Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, sul piatto la Juventus potrebbe mettere proprio il cartellino dell’ex Monza, per convincere la Fiorentina a salutare David De Gea. Prima di tutto questo, la Fiorentina stessa, dovrà esercitare la condizione del riscatto per il rinnovo di De Gea, eventualmente.