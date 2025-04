Il Milan accontenta Galliani, il giovane gioiello va a Monza in estate

La strategia del Milan in vista della prossima stagione è chiara: occhio alla cessione del gioiello, pronto a trasferirsi al Monza

Cinque giornate al termine della Serie A, i verdetti sono in arrivo e così le grandi del nostro calcio progettano i cambiamenti in vista della riapertura della sessione estiva di calciomercato. Il Milan, tra tutti, potrebbe tornare a parlare di mercato con un club ‘amico’ come il Monza dove c’è una vecchia conoscenza dal cuore rossonero: l’ex ad Adriano Galliani.

Un Milan che ha il dovere di andare avanti e sperare nel quarto posto anche se il tempo scarseggia e l’aritmetica è lì dietro l’angolo pronta a condannare i rossoneri nella corsa ad un posto Champions. Essere fuori dall’Europa che conta sarebbe – o meglio, con ogni probabilità, sarà – un danno enorme soprattutto dal punto di vista economico. Lo sa bene Gerry Cardinale che sembra essersi convinto, ancora, a varare una rivoluzione.

A partire dal nuovo direttore sportivo che non sarà Fabio Paratici: i piani rossoneri sembrano essersi ‘spostati’ altrove, con Igli Tare apparentemente in pole position come ds del futuro. La strategia sul mercato, è evidente, dipenderà anche dall’allenatore del Milan 2025/26: una scelta che, ad oggi, non è chiara.

La certezza pare essere la non conferma di Sergio Conceicao, ormai destinato ad altri lidi. E allora spazio ai cambiamenti, alle uscite: ed è qui che entra in ballo il Monza di Adriano Galliani. Dai rossoneri al biancorossi il passo è breve: il Milan prepara il ‘regalo’ al grande ex.

Saluta il Milan e va al Monza: ecco il gioiello

Da Milano a Monza, una manciata di chilometri di distanza e una trattativa che potrebbe iniziare e viaggiare spedita nelle prossime settimane. Magari a fine stagione, quando sarà chiara la classifica della squadra di Alessandro Nesta, al momento ultimissima in Serie A.

E così Adriano Galliani potrebbe ritrovarsi accontentato, visto che uno dei giovani talenti di scuola rossonera che piace parecchio all’ad brianzolo potrebbe effettivamente vestire la maglia del Monza alla riapertura del calciomercato estivo. Si tratta di Filippo Scotti, 18 anni, polivalente attaccante capace di giocare in ogni ruolo del reparto avanzato.

In Primavera ha mostrato grandi cose, un talento cristallino che può ancora sbocciare: al Monza potrebbe accadere. Magari a titolo temporaneo, in prestito, per dare modo al ragazzo di confrontarsi con una realtà amica ma impegnativa, utile a crescere e maturare. Scotti, in questa stagione, ha collezionato 43 presenze con ben 12 reti e 7 assist per i compagni.