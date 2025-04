Juventus, disastro Giuntoli: il club ha un piano

Momento di grande difficoltà in casa Juventus con Cristiano Giuntoli che ora è a serio rischio per il futuro dopo che la società ha già licenziato Thiago Motta.

Una stagione totalmente da dimenticare quella bianconera che ora dovrà capire come risollevarsi dopo i disastri che sono stati commessi dalla dirigenza anche e su tutti chi può pagare è proprio Giuntoli che in questo momento è su un filo di un rasoio considerando che il mercato è stato completamente sbagliato sia in estate e anche a gennaio. Tutta una serie di scelte che hanno portato la Juve ad un’annata che rischia di essere fallimentare e creare grossi danni economici.

Troppi i pensieri nella testa ora di Cristiano Giuntoli che può essere fatto fuori dalla Juventus che non sembra avere più pazienza e tempo per aspettare lui e le sue scelte che sono state tutte sbagliate e ora, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions, si andrebbe a generare un guaio economico senza precedenti. Un motivo maggiore per portare il club a prendere una decisione forte anche sull’attuale direttore sportivo bianconero.

Juventus, Giuntoli paga con il licenziamento: il piano

La sconfitta di Parma ha riacceso grandi campanelli d’allarme in casa Juventus e ora bisognerà capire come andare avanti in vista del futuro perché c’è la sensazione che la Juventus possa ribaltare tutto l’attuale progetto e a pagare potrebbe esserci proprio Giuntoli in caso di mancata Champions.

Bocciati tutti gli acquisti arrivati sotto la gestione di Cristiano Giuntoli e per questo che la Juventus pensa di mandarlo via a fine stagione. La cosa certa è che il direttore sportivo attuale pagherà con un licenziamento immediato in caso di mancata qualificazione in Champions League del club bianconero ma c’è anche la possibilità concreta che le cose possano cambiare subito a fine stagione in ogni modo.

Si mette male ora la classifica del club bianconero e attenzione a quello che può accadere con la Juventus che può seriamente pensare di fare fuori Giuntoli dal progetto in vista del futuro e saranno decisive le prossime sfide di campionato anche per capire che possibilità c’è per i prossimi anni di tornare competitivi andandosi a giocare in alcuni scontri diretti l’accesso al 4 posto che ora diventa imperativo per una conferma dell’attuale ds bianconero che ha fallito in ogni aspetto.