Il nuovo bomber in Serie A dalla Grecia: giocherà in Champions

Il calciomercato in Serie A passa dal bomber in Grecia che, dopo alcuni alti e bassi, potrebbe trovare il grande approdo in un top club.

Sul classe 2000 c’era finita l’attenzione di mezza Europa, con i top club che sembravano pronti a mettere le mani, anche per 30 milioni, sul suo cartellino. Dal Panathinaikos alla Serie A, dal calcio in Grecia a quello in Italia, tra i top principali campionati in Europa. È questa la possibilità, che si consuma però a cifre diverse da quelle precedenti, con la valutazione attuale che permette ad un club italiano di rientrare in corsa.

È ciò che svelano infatti, questa mattina, da Il Corriere dello Sport, in merito al domani italiano per il bomber greco che in questa stagione ha giocato e segnato contro la Fiorentina, in occasione del match in Uefa Conference League, competizione che ha visto vincere i rivali di sempre dell’Olympiacos e che non è riuscito a portarsi a casa col Panathinaikos. Per lui, in futuro, c’è la Champions League. O comunque l’Europa che conta, in un club italiano, stando alle voci che lo vedono accostato come titolare per la prossima stagione di un club chiamato alla rivoluzione.

Calciomercato Serie A: ecco il bomber dalla Grecia

Il centravanti dalla Grecia alla Serie A sarà uno dei bomber che sulle spiagge di mezza Italia, potrebbe vedere il suo nome chiamato all’asta del Fantacalcio, tra i top del nostro campionato.

Dopo la trattativa che si concluse con un nulla di fatto nella scorsa estate, le cose potrebbero cambiare adesso con un club tra i principali in Serie A, ai vertici della classifica, pronto a ritornare su di lui. A cifre diverse, perché potrebbero bastare adesso 20 milioni per portarsi a casa il talento greco, a 25 anni compiuti in questo 2025.

Si tratta di Fotis Ioannidis, centravanti che aveva convinto un club di Serie A, che però non si è spinto alla trattativa per le alte cifre che chiedevano da Atene. Le cose, cambiando adesso sulle cifre, potrebbero vedere Ioannidis come nuovo centravanti della Lazio. Da capire se alternandolo al Taty Castellanos o se per il centravanti ex Girona ci sarà futuro all’Inter o in una squadra rivale in Serie A

Ultime su Ioannidis: servirà una cessione

Servirà una cessione, in ogni caso, per il colpo Ioannidis. La Lazio, con o senza Baroni, potrebbe scegliere se vendere uno tra Castellanos o Boulaye Dia, al fine di inserire nella rosa proprio il bomber greco, che è pronto al grande salto dal calcio in Grecia a quello italiano.

Conterà, in ogni caso, la presenza o meno nelle coppe per la Lazio che sogna sì, la Champions League, ma è ben consapevole che potrebbe dover “accontentarsi” di Europa League o Conference, considerando che le altre dirette concorrenti corrono e non poco. In questo momento, il quarto posto per la Lazio, dista un punto soltanto ma con un solo posto per quattro, se si considera la lotta per il piazzamento con Bologna, Juventus e Roma.