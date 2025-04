Serie A, l’identikit porta a Mancini: scelta in panchina per l’estate

Roberto Mancini, dopo gli anni vissuti da Commissario Tecnico è pronto al ritorno in un club, proprio in Serie A.

Si era ipotizzato il suo legame alla Sampdoria, oltre che da “tifoso” e simbolo blucerchiato, ma anche come allenatore o consigliere del club ligure che, ad oggi, è in tremenda difficoltà. Il suo legame con Evani non passa inosservato, ma non è al club blucerchiato che si rivedrà l’ex CT della Nazionale italiana e dell’Arabia Saudita. Con Ancelotti che ha scelto il Brasile, proprio per vivere la sua primissima esperienza da CT, l’ex nonché ultimo allenatore a vincere con l’Italia un trofeo prestigioso come quello di Euro 2020, è pronto a tornare in un club.

Lo rivelano direttamente da La Gazzetta dello Sport dove svelano che l’identikit perfetto per la scelta che faranno in Serie A per la panchina, porta proprio al nome di Mancini. Assieme ad altri, spicca tra i candidati per la panchina in estate, con ritorno in Serie A dopo il suo passato all’Inter.

Roberto Mancini in Serie A: la notizia in mattinata

La notizia in mattinata sul possibile ritorno di Roberto Mancini da allenatore in Serie A è riportata dalla rosea, che svela tutti i candidati e il cerchio che si stringe sulla nomina in panchina.

Perché, prima ancora di arrivare in estate e come fu fatto per Antonio Conte al Napoli, è adesso che sarà scelto l’allenatore. Il club che quest’anno può dire di aver “fallito” – a prescindere poi dai trofei che possono svoltare la stagione -, considerando l’attuale posizione in classifica troppo lontano dal Napoli capolista, è pronto alla rivoluzione.

Si tratta della possibilità infatti di vedere Roberto Mancini come nuovo allenatore del Milan. Una scelta che, per certi versi, ricorda quella di Pioli. Diversa da quella su Gasperini o Sarri, passando anche per Thiago Motta che può subito tornare in Serie A. Su Mancini, più di Allegri, l’identikit che traccia il Milan per il suo futuro.

Mancini in panchina: il suo ex giocatore decisivo nella scelta

Il suo ex giocatore, per la scelta in panchina, risulta quasi decisivo. Si tratta infatti di Zlatan Ibrahimovic che, con Roberto Mancini in panchina, ha condiviso l’esperienza degli Scudetti vinti in nerazzurro prima della separazione quando l’Inter trovò il triplete con Mourinho.

Zlatan Ibrahimovic, attuale figura di spicco al Milan, risulterà infatti decisivo assieme a Moncada, nella scelta dell’allenatore. Prima ancora del nuovo ds che, stesso la rosea, svela che non ha un nome certo. E rischia di non arrivare neppure più.