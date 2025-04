Ultim’ora, la Juve vuole il pupillo di Thiago Motta: tifosi senza parole

La Juventus ha messo gli occhi sul pupillo di Thiago Motta: mossa a sorpresa dei bianconeri, già pronta l’offerta.

Il progetto Thiago Motta alla Juve si è rivelato un fallimento. La stagione dei bianconeri ha preso una bruttissima piega, tanto da spingere la società a sollevare dall’incarico l’ex allenatore del Bologna e affidare la panchina a Igor Tudor per provare a raggiungere la qualificazione alla prossima Champions. Motta non è riuscito a dare alla Juve un’identità, come invece era stato in grado di fare appena un anno prima al Bologna.

Le pesanti eliminazioni nelle coppe contro PSV e Empoli, seguite dalle batoste rimediate in campionato contro Atalanta e Fiorentina, hanno reso inevitabile il suo esonero. Ora tocca a Tudor provare a centrare l’obiettivo quarto posto, attualmente occupato proprio dai bianconeri. Il tecnico croato resterà al timone anche nel Mondiale per Club, mentre la sua conferma per la prossima stagione è al momento molto incerta.

Tra i corridoi della Continassa si respira di nuovo aria di cambiamento. La dirigenza juventina non è soddisfatta del rendimento di alcuni giocatori e sta già sondando il mercato per individuare i rinforzi giusti. Uno di questi è un pupillo di Thiago Motta, che avrebbe fatto di tutto per averlo con sé in questa stagione così complicata.

Ultim’ora Juve: colpaccio in difesa, è il pupillo di Motta

Stiamo parlando di Jhon Lucumì, difensore colombiano del Bologna che anche quest’anno ha dato dimostrazione delle sue eccellenti doti tecniche e fisiche. Il classe 1998 è titolare inamovibile anche con Italiano: in questa stagione ha collezionato 39 presenze tra campionato e coppe, mettendo a segno una rete in Champions League contro il Lille.

La Juve ha bisogno di rafforzare il reparto arretrato e il profilo di Lucumì sembra essere proprio quello giusto. Il colombiano andrebbe a prendere il posto di Renato Veiga, dato che il riscatto dal Chelsea del difensore portoghese appare al momento difficile. Stando a quanto riportato da Juvefc.com sembra che il Bologna abbia intenzione di chiedere almeno 25-30 milioni di euro per lasciar partire il 26enne di Calì, legato da un contratto con i rossoblu fino al 2026.

Giuntoli deve accelerare i tempi se vuole mettere a segno questo importante colpo. La concorrenza non manca: oltre ai bianconeri, infatti, anche Napoli, Roma e Inter tengono d’occhio il difensore. Non è nemmeno da escludere un rinnovo con il Bologna, specialmente se i felsinei dovessero approdare in Champions League a discapito della Juve.